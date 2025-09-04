Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv: orario, percorso e vincitore della 12^ tappa Laredo-Los Corrales de Buelna (oggi 4 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: ALTRA FRAZIONE INTRIGANTE!

Siamo ormai alla vigilia del tappone più atteso con arrivo in cima al mitico Angliru, ma guai a sottovalutare oggi, giovedì 4 settembre, la diretta Vuelta 2025 con la dodicesima tappa Laredo-Los Corrales de Buelna di 144,9 km, breve ma con due salite abbastanza significative lungo il percorso, che potrebbero quindi accendere la fantasia degli attaccanti a caccia di una giornata di gloria.

Ragionevolmente non dovrebbero muoversi i big della classifica generale della Vuelta 2025, a cominciare naturalmente da Jonas Vingegaard, però tutti dovranno stare attenti, perché ci sarebbe terreno adatto per delle “imboscate” se si creassero delle particolari condizioni di corsa lungo il tracciato di un’altra frazione nervosa, come quasi tutte al Giro di Spagna.

Martedì il danese si è preso la maglia rossa di nuovo leader della corsa certificando il ruolo di uomo da battere che d’altronde era suo senza ombra di dubbio già in precedenza. Gente come Vingegaard però dovrebbe attendere l’Angliru per lasciare il segno in una tappa che entrerà nella storia, quindi oggi i protagonisti potrebbero essere altri.

Sembra quindi una tappa perfetta per gli attaccanti senza particolari velleità di classifica nella diretta Vuelta 2025, che però riparte triste dopo quanto successo ieri a Bilbao. Senza volere entrare troppo nel merito di una vicenda che è enorme, ci limitiamo a dire che non è mai bello quando lo sport viene strumentalizzato a fini politici, come ieri hanno fatto i manifestanti pro-pal, che già settimana scorsa nella cronosquadre avevano fatto cadere i corridori della Israel-Premier Tech. L’allarme sicurezza è ormai evidente, mancano ancora dirci tappe e le preoccupazioni in tal senso sono lampanti…

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 12^ TAPPA

Consueto appuntamento su Eurosport per gli abbonati con la diretta Vuelta 2025 in tv, anche la 12^ tappa potrà essere seguita in alternativa grazie al servizio della diretta streaming video con Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA CON DUE SALITE

Abbiamo già accennato al fatto che avremo un percorso breve e di media montagna, scopriamo qualcosa in più ora sulla diretta Vuelta 2025 della dodicesima tappa Laredo-Los Corrales de Buelna di 144,9 km, con 2393 metri di dislivello. La partenza sarà appunto da Laredo alle ore 14.13, in considerazione della brevità del chilometraggio, il primo momento significativo sarà la salita del Puerto de Alisas, GPM di seconda categoria al km 41,4 e dopo un’ascesa di 8,6 km al 5,8% di pendenza media.

Seguirà una fase più tranquilla verso il traguardo volante di Barros al km 103,2, poi il punto decisivo della diretta Vuelta 2025 oggi sarà sicuramente la Collada de Brenes, GPM di prima categoria dopo un’ascesa di 7 km al 7,9% di pendenza media. Una salita vera quindi, per di più con il culmine al km 122 e quindi già molto vicina all’arrivo a Los Corrales de Buelna, che sarà raggiunto con la successiva discesa e un tratto di falsopiano ancora leggermente a scendere, quindi molto veloce.

PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025 CLICCA QUI