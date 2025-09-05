Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv: orario, percorso e vincitore della 13^ tappa con arrivo all’Angliru (oggi 5 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI PARTE VERSO L’ANGLIRU!

In partenza per la diretta Vuelta 2025, l’arrivo sull’Angliru della tredicesima tappa ci porta naturalmente a ricordare i precedenti più illustri sulla mitica salita spagnola. La prima volta fu nel 1999 e vinse il compianto José María Jiménez, mentre nel 2000 si impose il nostro Gilberto Simoni, per quello che ancora oggi resta l’unico successo italiano in vetta all’Angliru. Da citare naturalmente la doppietta di Alberto Contador, che nel 2008 pose le basi per il suo primo trionfo alla Vuelta e nel 2017 ottenne invece l’ultima vittoria della carriera proprio sul gigante delle Asturie.

Tra i grandi di Spagna ha vinto qui anche Roberto Heras nel 2002, mentre i successi più recenti portano le firme del britannico Hugh Carthy nel 2020 e di Primoz Roglic nel 2023. Fu il sigillo al dominio della Jumbo-Visma: insieme allo sloveno arrivò Jonas Vingegaard e 19” dietro di loro Sepp Kuss, che rimase in maglia rossa davanti ai due illustri compagni. Quale nuova storia ci regalerà oggi l’Angliru per la diretta Vuelta 2025? Non vediamo l’ora di scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 13^ TAPPA

La scalata all’Angliru è imperdibile, ma servirà essere abbonati ad Eurosport per seguire anche oggi la diretta Vuelta 2025 in tv per la 13^ tappa, oppure almeno la diretta streaming video con Discovery Plus.

IL GIORNO DELL’ANGLIRU!

Non servono tante parole: oggi venerdì 5 settembre è il giorno dell’Angliru, la salita più celebre del Giro di Spagna. Lo spettacolo sarà quindi assicurato con la diretta Vuelta 2025 della tredicesima tappa Cabezon de la Sal-Angliru di 202,7 km, che sarà quindi notevole anche per chilometraggio e che porterà molti corridori a ritenere la tappa 13 sfortunata – e di certo non per il numero.

Con tutto l’affetto per la fatica dei protagonisti, è evidente che però questi siano i giorni che tutti gli appassionati di ciclismo attendono, a maggior ragione se si pensa che purtroppo nelle scorse tappe hanno fatto notizia soprattutto le vicende legate alle proteste pro-pal, con tutti i pericoli e i rischi per l’incolumità dei corridori che hanno creato.

Ad esempio, oggi è il giorno nel quale tutti si attendono il sigillo da parte di Jonas Vingegaard, il grande favorito per la classifica generale della Vuelta 2025, che già ha regalato spettacolo, ad esempio dominando domenica scorsa l’arrivo in salita di Valdezcaray, ma che sicuramente vorrà firmare l’arrivo in vetta all’Angliru.

Sappiamo che la salita delle Asturie sta alla Vuelta come il Mortirolo o lo Zoncolan al Giro d’Italia, anche le caratteristiche tecniche della salita sono molto simili e allora non vediamo l’ora di gustarci lo spettacolo di una giornata che sarà molto lunga e faticosa ma certamente anche da ricordare in compagnia della diretta Vuelta 2025…

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO E LE SALITE DELLA 13^ TAPPA

Senza altri preamboli, eccovi il percorso della diretta Vuelta 2025 per la tredicesima tappa Cabezon de la Sal-Angliru di 202,7 km, che è pure la seconda più lunga di questo Giro di Spagna e sfiorerà i 4000 metri di dislivello. Ci sarà tanto da pedalare e di conseguenza la partenza da Cabezon de la Sal sarà già alle ore 12.10. In realtà per quasi 150 km il tracciato sarà molto semplice, tutto cambierà con i due GPM di prima categoria che precederanno l’Angliru: il primo sarà l’Alto de la Mozqueta, posto al km 153,6 al termine di un’ascesa di 6,3 km all’8,4% di pendenza media. Traguardo volante a La Vega al km 175, poi si entrerà definitivamente nel vivo.

Subito dopo ci sarà infatti l’altro GPM, l’Alto del Cordal (km 181,6), una salita di 5,5 km all’8,8% di pendenza media. Da notare che in vetta ci saranno anche gli abbuoni, ma soprattutto che subito al termine della discesa si tornerà a salire verso il momento più atteso dell’intera diretta Vuelta 2025 da Torino a Madrid, l’arrivo sull’Alto de l’Angliru. Detto che sarà naturalmente un GPM Hors Catégorie, già i numeri sono molto chiari: 12,4 km di salita al 9,7% di pendenza media. La punta massima sarà alla mitica Cueña les Cabres, dove si toccherà il 23,6% a 3 km dal traguardo.

