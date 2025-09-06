Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv: orario, percorso e vincitore della 14^ tappa con arrivo a La Farrapona (oggi 6 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA 14^ TAPPA!

Siamo in partenza per la quattordicesima tappa, la diretta Vuelta 2025 oggi ci porterà sull’Alto de La Farrapona, salita che non ha grande tradizione ma che negli ultimi anni è diventata abbastanza frequente nel percorso del Giro di Spagna. La prima volta fu nel 2011, il vincitore di tappa fu l’estone Rein Taaramäe, che ricordiamo primo con una fuga anche a Sant’Anna di Vinadio nel Giro d’Italia 2016, nel giorno che diede la maglia rosa a Vincenzo Nibali.

Uomo dunque abituato a certe imprese, anche se più nobile fu il vincitore del 2014 a La Farrapona, perché lasciò il suo sigillo Alberto Contador, che era anche maglia rossa e infine avrebbe vinto quella Vuelta. Il terzo e fino ad oggi ultimo precedente è quello nella undicesima tappa del 2020, la vittoria andò al francese David Gaudu con 4” sullo spagnolo Marc Soler, mentre il leader della corsa era Primoz Roglic, che infine avrebbe vinto quella edizione ridotta per Covid a 18 tappe. Adesso però lasciamo spazio a quello che succederà oggi per la diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 14^ TAPPA

Altra giornata di grandi salite, ma per gli abbonati ad Eurosport: questo è il vincolo per seguire la diretta Vuelta 2025 in tv per la 14^ tappa, con alternativa la diretta streaming video con Discovery Plus.

DURO ARRIVO A LA FARRAPONA!

Secondo giorno consecutivo in alta montagna, sarà molto più corto ma altrettanto importante l’appuntamento di oggi, sabato 6 settembre, con la diretta Vuelta 2025 in occasione della quattordicesima tappa Aviles-La Farrapona di 135,9 km. Altro arrivo in salita durissimo e naturalmente da affrontare con la fatica nelle gambe per il grande tappone di ieri.

In cima all’Angliru ha vinto Joao Almeida, che ha scandito il passo praticamente lungo tutta la salita, andando infine a conquistare un successo più che meritato, a maggior ragione pensando che il portoghese non è considerato uno scalatore puro ed invece ha messo tutti alle corde, compreso Jonas Vingegaard, che comunque è arrivato insieme a lui e quindi ha limitato i danni alla perfezione, ma ha sempre dato l’impressione di correre in difesa.

Nella classifica generale della Vuelta 2025 adesso il danese conserva 46″ sul portoghese, ma non c’è più la sensazione di superiorità che Vingegaard aveva lasciato ad esempio domenica scorsa a Valdezcaray. Sta molto bene anche Jai Hindley, adesso quarto a 3’00”, che mette nel mirino il podio di uno stoico Tom Pidcock, ancora terzo a 2’18” da Vingegaard. Può sorridere pure Giulio Pellizzari, sesto a 4’01” e sempre maglia bianca, mentre Giulio Ciccone è in ottava posizione a 4’54”.

Oggi si affronterà l’Alto de La Farrapona, con arrivo nei pressi dei Lagos de Somiedo, l’ambientazione sarà meravigliosa ma naturalmente noi siamo curiosi di scoprire soprattutto gli effetti sportivi sull’edizione numero 80 del Giro di Spagna. Questa è la doppietta di tappe più dura in tutte le tre settimane di corsa, saranno verdetti di nuovo importanti quelli che oggi emetterà la diretta Vuelta 2025…

DIRETTA VUELTA 2025: TANTE SALITE NEL PERCORSO DELLA 14^ TAPPA

È sempre affascinante scoprire il percorso delle tappe di alta montagna, allora analizziamo l’altimetria per la diretta Vuelta 2025 in questa quattordicesima tappa Aviles-La Farrapona di 135,9 km, breve ma durissima con i suoi 3805 metri di dislivello. La partenza sarà da Aviles alle ore 13.50, non mancheranno fin da subito i saliscendi anche se il primo GPM di terza categoria sarà al km 69,5, in seguito avremo al km 89,9 il traguardo volante di giornata e da quel momento in poi non ci sarà più un attimo di respiro per i corridori.

Saremo infatti a quel punto ai piedi della salita di San Lorenzo, un GPM di prima categoria davvero molto duro, con i suoi 10,1 km di ascesa all’8,5% di pendenza media fino allo scollinamento al km 102,1. Attenzione anche alla discesa, poi si tornerà subito a salire, anche se ufficialmente la salita verso l’arrivo di La Farrapona ai Lagos de Somiedo misurerà 16,9 km (ma già un po’ prima la strada sarà all’insù). La pendenza media del 5,9% non sarà esagerata, ma vi saranno diversi tratti impegnativi e soprattutto la diretta Vuelta 2025 oggi ci offrirà 50 km senza respiro – e con l’Angliru nelle gambe…

