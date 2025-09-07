Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv: orario, percorso e vincitore della 15^ tappa con arrivo a Monforte de Lemos (oggi 7 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: IN PARTENZA!

Si annuncia divertente, ma non così significativa in ottica classifica, la diretta Vuelta 2025 in questa quindicesima tappa. L’anno scorso invece la domenica della seconda settimana prevedeva una delle frazioni più toste, con l’arrivo a Valgrande-Pajares al termine di una salita lunghissima e con punte fino al 23%. La fuga riuscì a giocarsi la vittoria e il successo andò allo spagnolo Pablo Castrillo davanti ad Aleksandr Vlasov per 12” e Pavel Sivakov, arrivato con un ritardo di 31”. Fra gli uomini di classifica i migliori furono Enric Mas e Primoz Roglic, che arrivarono al traguardo con un ritardo di 1’04”, sebbene dopo la tappa lo sloveno fu penalizzato di 20”.

Limitò così i danni Ben O’Connor, che sul traguardo aveva perso 38 secondi ma di fatto ne dovette cedere solo 18 a Roglic, restando in maglia rossa come leader della classifica generale con 1’03” sullo sloveno. Oggi dovrebbe invece essere un giorno di gloria per uomini di seconda fascia, per così dire, ma naturalmente sarà la strada a dirci la verità con la diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 15^ TAPPA

Altra giornata di grandi salite, ma per gli abbonati ad Eurosport: questo è il vincolo per seguire la diretta Vuelta 2025 in tv per la 14^ tappa, con alternativa la diretta streaming video con Discovery Plus.

VUELTA 2025, CLASSIFICA: GIORNO PERFETTO PER LE FUGHE!

Dopo due giorni in alta montagna, oggi domenica 7 settembre la diretta Vuelta 2025 vivrà un giorno perfetto per le fughe da lontano con la quindicesima tappa A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 km. Questo almeno dovrebbe essere lo scenario più verosimile in un giorno pieno di saliscendi ma non troppo difficile, anche perché le due salite “vere” saranno entrambe a inizio tappa.

Di certo saranno in tanti a cercare la fuga, anche perché ci sono moltissime squadre che non hanno ancora ottenuto soddisfazioni nella diretta Vuelta 2025, con la UAE che sta vincendo tappe a ripetizione. Oggi quindi ci sarà bagarre fin dal primo metro, anche se (salvo colpi di scena) dovrebbe essere un giorno più tranquillo, almeno per i big.

Arriviamo naturalmente dalla doppietta di frazioni durissime che hanno lasciato un segno profondo sulla classifica generale della Vuelta 2025, a cominciare dal successo di Joao Almeida venerdì in vetta all’Angliru davanti a Jonas Vingegaard, un chiaro segnale su quali fossero i due uomini più forti in questa edizione del Giro di Spagna.

Ieri a La Farrapona c’è stata la meritata vittoria in fuga di Marc Soler (sempre UAE, per la settima volta) mentre onestamente fra i big è successo meno del previsto, con Jonas Vingegaard di conseguenza sempre in maglia rossa, ma i giochi che restano aperti verso la terza e ultima settimana. Oggi sarà forse una domenica più “tranquilla” per la diretta Vuelta 2025?

DIRETTA VUELTA 2025: UN PERCORSO PARTICOLARE NELLA 15^ TAPPA

Sarà molto particolare il percorso della diretta Vuelta 2025 oggi nella quindicesima tappa A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 km. Detto che la partenza da A Veiga/Vegadeo sarà alle ore 13.12, non capita spesso di avere immediatamente in partenza un GPM di prima categoria, con i primi 16,5 km tutti in salita verso il Puerto A Garganta. Sarà quindi subito battaglia e se qualcuno dovesse farsi trovare impreparato, potrebbero anche esserci dei colpi di scena. I primi 100 km non avranno mai un metro di pianura, saliscendi continui anche se meno difficili dopo la prima salita.

Si segnala un GPM di seconda categoria, l’Alto de Barbeitos al km 54,7, ma davvero nei primi 100 km non ci sarà mai respiro. In seguito il percorso si farà più agevole, anche se non mancheranno un paio di ulteriori strappi subito dopo il traguardo volante al km 133,1. Di fatto pianeggianti saranno gli ultimi chilometri verso l’arrivo di Monforte de Lemos, ma sarà molto difficile vedere una volata (almeno nel senso di uno sprint di gruppo) al termine di una tappa nella quale la diretta Vuelta 2025 proporrà 3287 metri di dislivello.

