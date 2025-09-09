Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 16^ tappa: orario, percorso e vincitore della Poio-Mos (oggi martedì 9 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: APRIAMO LA TERZA SETTIMANA!

Negli ultimi minuti prima della partenza della sedicesima tappa, la diretta Vuelta 2025 ci richiama oggi almeno un paio di precedenti. Nel 2021 Mos ebbe l’onore di accogliere l’arrivo della penultima tappa, la vittoria era andata al francese Clément Champoussin, che riuscì a precedere per soli 6” Primoz Roglic, che comunque rafforzò ulteriormente il suo primato prima del trionfo del giorno successivo, in una edizione della Vuelta che terminava a Santiago de Compostela.

Alle spalle dello sloveno chiusero Adam Yates ed Enric Mas, con un paio di secondi di ritardo in più dal vincitore di giornata. L’anno scorso invece la tappa 16 era stata un giorno di alta montagna, con il classico arrivo ai Lagos de Covadonga: si impose Marc Soler (che ha già fatto festa anche quest’anno) con 18” sul nostro Filippo Zana e 23” su Max Poole, ma di nuovo fu protagonista Primoz Roglic, che ridusse il suo ritardo dalla maglia rossa Ben O’Connor da 1’03” a soli cinque secondi, ponendo le basi del sorpasso che si sarebbe concretizzato nei giorni seguenti. Oggi invece che cosa ci dirà la diretta Vuelta 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 16^ TAPPA

Eurosport è sempre il riferimento per seguire la diretta Vuelta 2025 in tv, anche per la 16^ tappa, con alternativa la diretta streaming video su Discovery Plus, in ogni caso su abbonamento.

VUELTA 2025, CLASSIFICA: LA 16^ TAPPA CI RIPORTA A SALIRE!

Dopo il giorno di riposo inizia finalmente la terza settimana in compagnia della diretta Vuelta 2025 oggi, martedì 9 settembre, con la sedicesima tappa Poio-Mos/Castro de Herville di 167,9 km, una frazione non difficilissima ma molto ricca di saliscendi e con arrivo in salita. Potremmo dire in perfetto stile Vuelta, dal momento che sono sempre numerose le tappe di questo tipo al Giro di Spagna.

Ci eravamo lasciati con la vittoria di Mads Pedersen domenica, l’unica tappa sfuggita alla UAE Team Emirates in tutta la seconda settimana, ma soprattutto con una situazione ancora molto aperta nella classifica generale della Vuelta 2025, che ha ancora da scrivere tutti i suoi verdetti.

Jonas Vingegaard finora è stato il più forte e quindi giustamente è in maglia rossa, non ha però dato la dimostrazione di superiorità che magari in tanti si sarebbero attesi e allora i giochi sono ancora aperti, in particolare per Joao Almeida che vincendo la mitica tappa dell’Angliru ha lanciato un segnale forte al danese.

Il decimo in classifica è più vicino al primo di quanto lo fosse il terzo al Tour sempre dopo 15 tappe, il che significa che in tanti potrebbero cercare di inventarsi qualcosa, magari soprattutto in tappe di media montagna come quella di oggi, che presenterà molte insidie. Un motivo in più per seguire con la massima attenzione il ritorno della diretta Vuelta 2025…

DIRETTA VUELTA 2025: PERCORSO DI MEDIA MONTAGNA PER LA 16^ TAPPA

Ci aspetta martedì divertente in compagnia della diretta Vuelta 2025 e allora andiamo a scoprire meglio il percorso della sedicesima tappa Poio-Mos/Castro de Herville di 167,9 km, che con i suoi 3472 metri di dislivello sarà una giornata molto insidiosa. La partenza avrà luogo da Poio alle ore 13.12, per circa 100 chilometri non ci saranno particolari difficoltà, anche se un GPM di terza categoria al km 82,9 sarà il segnale di una corsa che nella sua seconda metà si farà decisamente più impegnativa, cominciando con l’Alto da Groba, che al km 109,8 sarà un GPM di prima categoria.

Non ci sarà più un metro di pianura da quel momento in poi nella diretta Vuelta 2025 di oggi. Ci saranno almeno un paio di salitelle non classificate, avremo anche il traguardo volante al km 136,7 in località Couso e soprattutto gli ultimi due GPM di seconda categoria, la salita di Prado al km 144,5 con il suo 9% medio su poco più di 4 km di ascesa e infine ovviamente la salita per giungere all’arrivo di Mos/Castro de Herville, che misurerà 8,2 km con pendenza media al 5,2%, davvero un bel modo per iniziare la terza settimana.

