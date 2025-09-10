Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv: orario e risultato live della 17^ tappa, oggi mercoledì 10 settembre.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: COMINCIA LA 17^ TAPPA!

Siamo arrivati finalmente al via della diretta Vuelta 2025, dietro l’angolo la 17^ tappa e allora abbiamo giusto qualche minuto per ricordare come erano andate le cose lo scorso anno, era il 4 settembre e si andava da Arnuero e Santander dopo che Marco Soler si era imposto a Lagos de Covadonga, arrivando in solitaria (con il nostro Filippo Zana e Max Poole sul podio di giornata) e Ben O’Connor che aveva quasi perso la maglia rossa a favore di Primoz Roglic, perdendo terreno rispetto ai big ma comunque mantenendo il primo posto in classifica con appena 5 secondi sullo sloveno, e 1’25’’ su Enric Mas.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ Egan Bernal vince una 16^ tappa neutralizzata! (oggi 9 settembre)

La Arnuero-Santander si era conclusa in volata, dunque per l’australiano della Decathlon c’era stato un altro giorno in maglia rossa: la vittoria della 17^ tappa era andata al connazionale Kaden Groves che aveva beffato Pavel Bittner e Vito Braet, naturalmente ricordiamo bene che poi la corsa a tappe avrebbe comunque preso la strada di Roglic (nella tappa dell’Alto de Moncalvillo) ma questa è un’altra storia, quella di oggi ci deve dire come andranno le cose nella 17^ tappa e dunque ci possiamo mettere comodi, la diretta Vuelta 2025 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ Mads Pedersen ha vinto la 15^ tappa, Vingegaard in rosso! (oggi 7 settembre)

DIRETTA VUELTA 2025 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

Per la diretta Vuelta 2025 in tv come sempre saremo su Eurosport, e di conseguenza la diretta streaming video della 17^ tappa verrà garantita da Discovery Plus.

TAPPA INTENSA!

Giornata intensa nella diretta Vuelta 2025 che ci fa compagnia mercoledì 10 settembre: oggi è il giorno della 17^ tappa, ci avviciniamo alla conclusione della corsa e la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero misura 143,2 chilometri, ma soprattutto ha un arrivo terribile con un GPM di prima categoria.

Un punto che presumibilmente farà parecchia selezione rispetto alla classifica generale, perché si tratta di una di quelle salite che possono fare il gioco dei grandi specialisti; anche prima a dire il vero potrebbe esserci qualche scossone, pur se il GPM che introduce la giornata arriva abbastanza presto lungo la strada.

Diretta Vuelta 2025, classifica/ Marc Soler ha vinto la 14^ tappa, Vingegaard in rosso! (oggi 6 settembre)

Intanto diamo notizia della situazione con la quale arriviamo alla diretta Vuelta 2025 di oggi: la sedicesima tappa si è conclusa in anticipo ed è stata neutralizzata per la presenza di alcuni manifestanti, ad ogni modo la vittoria ha sorriso a Egan Bernal davanti a Mikel Landa.

Tutto invariato nella classifica generale: Jonas Vingegaard conserva un vantaggio non troppo rassicurante sul combattivo Joao Almeida, e oggi nella diretta Vuelta 2025 potremmo vedere il portoghese all’assalto nel tentativo di prendersi la maglia rossa o mangiare qualche altro secondo.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 17^ TAPPA

Dobbiamo scoprire nel dettaglio il percorso della 17^ tappa nella diretta Vuelta 2025: la partenza come detto è da O Barco de Valdeorras e in questo caso siamo già sopra i 400 metri di altitudine, la strada sale sempre in maniera abbastanza costante e dunque già nei primi 50 chilometri sarà complicata, ma poi si arriverà al GPM di terza categoria che è posto sul Paso de las Traviesas, già qui potrebbe esserci qualche sorpresa, una fuga da lontano piazzando qualche uomo chiave o magari anche solo un duello per i punti di classifica per la maglia a pois, che però potrebbe determinare il resto della 17^ tappa.

A questo punto è quasi tutta discesa, per circa 30 chilometri; altri saliscendi ci conducono verso il traguardo volante di Ponferrada ed ecco che il finale di tappa è servito, perché l’ascesa finale all’Alto de el Morredero misura quasi 9 chilometri con una pendenza media del 9,7%, dunque siamo davvero in presenza di una salita terribile. Vedremo come gli uomini di classifica se la giocheranno, sapendo che questa nella diretta Vuelta 2025 sarà una delle ultime occasioni per fare i conti con la corsa alla maglia rossa; il grande spettacolo di mercoledì 10 settembre è dunque dietro l’angolo…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025