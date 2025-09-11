Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 18^ tappa: orario, percorso e vincitore della cronometro a Valladolid, oggi giovedì 11 settembre.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: UNA CRONOMETRO DIMEZZATA

Oggi giovedì 11 settembre sarà una giornata importante (anche se non fondamentale) per la diretta Vuelta 2025. Ci attende infatti la diciottesima tappa, che è la cronometro Valladolid-Valladolid di 12,2 km, chiamata a dare responsi anche per la classifica generale, sebbene il fatto che il tracciato sia stato più che dimezzato rispetto al disegno originale sicuramente ridurrà l’impatto dell’unica prova contro il tempo individuale in questo Giro di Spagna.

Ci arriviamo con il morale altissimo dopo la vittoria di Giulio Pellizzari ieri all’Alto de El Morredero: è la prima vittoria in carriera per il grande talento classe 2003, già sesto al Giro d’Italia e attualmente quinto in classifica. Per dare un’idea del significato del successo di Pellizzari, l’ultima volta che un italiano vinse una tappa di montagna di un grande giro correndo da uomo di classifica e staccando i rivali fu all’Alpe Motta nel Giro d’Italia 2021 con Damiano Caruso.

Oggi sarà un bel test per Giulio Pellizzari, che sicuramente va molto forte in salita ma va verificato meglio nelle cronometro, però il talento è sempre più evidente e possiamo tornare a sognare in grande per i giri. Tutto questo senza dimenticare che oggi uno dei grandi favoriti per la vittoria di tappa è Filippo Ganna, che ha già vinto una cronometro a Valladolid nella Vuelta 2023.

Abbiamo quindi tanto da dire sugli italiani e questo evidentemente ci fa molto piacere, ma per la diretta Vuelta 2025 oggi i riflettori saranno puntati soprattutto su Jonas Vingegaard e Joao Almeida: il danese è maglia rossa con 50” di vantaggio sul portoghese, che però può ancora sognare la grande impresa. A cronometro Almeida va forte, anche se a questo punto i chilometri a disposizione saranno davvero pochi…

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

In un giorno potenzialmente “pesante” per la classifica, ricordiamo che la diretta Vuelta 2025 in tv sarà ancora una volta un’esclusiva Eurosport per gli abbonati, compresa la diretta streaming video tramite i servizi di Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2025, 18^ TAPPA: IL PERCORSO DELLA CRONOMETRO

La cronometro di oggi e il tappone di alta montagna sabato sono rimasti gli ultimi due appuntamenti decisivi con la diretta Vuelta 2025 e allora adesso dobbiamo presentarvi il percorso della diciottesima tappa, la cronometro Valladolid-Valladolid di 12,2 km. Innanzitutto fissiamo gli appuntamenti orari: la partenza del primo corridore dalla città della Castiglia e León sarà alle ore 14.35 (ovviamente sarà l’ultimo in classifica), mentre tutto si concluderà circa alle ore 17.30.

Quanto all’altimetria, dobbiamo osservare che il percorso della cronometro sarà del tutto pianeggiante, avendo pure eliminato una breve e leggera salitella nella prima parte del tracciato originale. Sarà quindi una cronometro perfetta per gli specialisti delle prove contro il tempo, mentre dovranno stringere i denti tutti coloro che non hanno grande feeling con le cronometro. Sull’arrivo di Valladolid la diretta Vuelta 2025 ci darà uno dei suoi verdetti più attesi, anche se onestamente non si può negare il fatto che questo Giro di Spagna sta perdendo molto per le enormi difficoltà organizzative, con i contestatori che di fatto hanno potere su tutto e stanno condizionando in modo decisivo la corsa.

