Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 19^ tappa: orario, percorso e vincitore della Rueda-Guijuelo, oggi venerdì 12 settembre.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA 19^ TAPPA!

La diretta Vuelta 2025 dovrebbe tornare a rimettere in evidenza i velocisti nella diciannovesima tappa, dobbiamo allora ricordare che finora sono stati solamente tre gli arrivi allo sprint di gruppo a ranghi compatti in questa tormentata edizione del Giro di Spagna. Il primo fu a Novara, in occasione della prima tappa partita da Torino: vittoria per Jasper Philipsen come già nella prima tappa del Tour, precedendo nella città piemontese Ethan Vernon e Orluis Aular, per conquistare ovviamente anche la prima maglia rossa.

Si passa poi alla quarta tappa, quella italo-francese fra Susa e Voiron, con il successo per Ben Turner proprio davanti allo stesso Philipsen e terza piazza per un altro belga, Edward Planckaert. Infine Philipsen ha vinto l’ottava tappa sabato 30 agosto a Saragozza, davanti al nostro Elia Viviani, poi penalizzato con una decisione piuttosto severa da parte della giuria. Secondo posto quindi per Ethan Vernon e terza posizione per Arne Marit. Oggi sarà davvero il giorno per il ritorno della volata? Ce lo dovrà dire la diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

Per ritrovare il brivido di una volata (quasi certa) dopo due settimane, la diretta Vuelta 2025 in tv sarà un’esclusiva Eurosport per gli abbonati, compresa la diretta streaming video con Discovery Plus.

GIORNO PER VELOCISTI

La diretta Vuelta 2025 dovrebbe regalarsi una giornata tranquilla oggi, venerdì 12 settembre 2025, con la diciannovesima tappa Rueda-Guijuelo di 161,9 km, che sembra perfetta per un arrivo in volata che manca addirittura dall’ottava tappa del 30 agosto scorso, quando Jasper Philipsen vinse a Saragozza facendo il bis del successo a Novara nella prima tappa.

Possiamo dire che la diretta Vuelta 2025 vorrà premiare i velocisti che hanno resistito fino alla fine con due tappe adatte a loro nelle ultime tre, dopo averci offerto solamente tre sprint di gruppo nelle precedenti diciotto frazioni, ma un giorno più tranquillo ci consente di spendere qualche riga sul fatto che questa corsa è stata troppo condizionata dalle proteste pro-pal.

Qui si vuole parlare dell’aspetto strettamente sportivo, ma è inaccettabile che gli organizzatori di un evento fra i più importanti al mondo nel ciclismo siano totalmente in balia di manifestanti che di fatto possono permettersi di decidere dove far collocare l’arrivo, se neutralizzare una tappa o dimezzarne il percorso, come nella cronometro di ieri.

La prova contro il tempo di Valladolid ha visto la bella vittoria di Filippo Ganna, ma naturalmente ha avuto effetti molto ridotti sulla classifica generale della Vuelta 2025, che vede sempre Jonas Vingegaard in maglia rossa con un vantaggio che adesso è di 40″ su Joao Almeida in vista dell’ultima grande tappa di montagna di domani (manifestazioni permettendo), che sarà il giorno decisivo per tutti i verdetti della diretta Vuelta 2025.

DIRETTA VUELTA 2025, 19^ TAPPA: IL PERCORSO, NESSUNA SALITA

Dobbiamo purtroppo fare riflessioni nette perché il percorso della diretta Vuelta 2025 è stato stravolto, talora anche in frazioni fra le più importanti. Non sarà onestamente il caso della diciannovesima tappa Rueda-Guijuelo di 161,9 km, dal momento che oggi ci sarà ben poco da segnalare per quanto riguarda l’altimetria di una tappa sostanzialmente pianeggiante. Dobbiamo comunque segnalarvi le informazioni essenziali, a cominciare ovviamente dalla partenza, che sarà da Rueda alle ore 13.55.

Ci saranno solamente lievi saliscendi per un totale di 1517 metri di dislivello, nessun Gran Premio della Montagna, il traguardo volante che sarà collocato nella città di Salamanca al km 103 ed infine l’avvicinamento all’arrivo di Guijuelo, che in verità sarà in leggera salita negli ultimi chilometri. Nulla di significativo ma comunque un’annotazione da tenere presente per i velocisti, perché oggi potrebbe essere decisivo per l’esito della diretta Vuelta 2025 azzeccare il momento giusto in cui lanciare lo sprint…

