Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 20^ tappa: orario, percorso e vincitore alla Bola del Mundo, oggi sabato 13 settembre.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI DECIDE TUTTO ALLA BOLA DEL MUNDO

La diretta Vuelta 2025 oggi, sabato 13 settembre 2025, vivrà la sua ventesima tappa Robledo de Chavela-Bola del Mundo/Puerto de Navacerrada di 165,6 km, che sarà l’ultimo tappone di alta montagna e dovrà decidere il nome del vincitore del Giro di Spagna fra la maglia rossa Jonas Vingegaard e il suo inseguitore Joao Almeida.

Siamo quindi arrivati all’ultimo arrivo in salita con la classifica generale della Vuelta 2025 ancora aperta. Vingegaard aveva iniziato meglio, vincendo due delle prime nove tappe, poi è cresciuto Almeida, che si è preso la grande soddisfazione di vincere sull’Angliru la tappa regina per la diretta Vuelta 2025.

La cronometro di giovedì a Valladolid ha detto che ci sono 44” di differenza in classifica in favore di Vingegaard, un margine discreto (rimpolpato dall’abbuono conquistato ieri) ma non rassicurante in vista di una tappa molto impegnativa e soprattutto della micidiale salita finale, che deciderà una Vuelta tormentata ma di certo appassionante, almeno dal punto di vista strettamente sportivo.

Seguiremo naturalmente con la massima attenzione Giulio Pellizzari, che punta a confermare la top 5 e la maglia bianca e magari andrà a caccia anche di un altro prestigioso successo di tappa dopo quello ottenuto mercoledì all’Alto de El Morredero. Insomma, ci aspetta un sabato meraviglioso in compagnia della diretta Vuelta 2025…

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Il giorno decisivo non si può perdere: la diretta Vuelta 2025 in tv sarà però anche oggi un’esclusiva Eurosport per gli abbonati, compresa la diretta streaming video con Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2025, PERCORSO 20^ TAPPA: DURISSIMO ARRIVO IN SALITA

Eccoci finalmente a descrivere il percorso che ci attende nella diretta Vuelta 2025 della ventesima tappa Robledo de Chavela-Bola del Mundo/Puerto de Navacerrada di 165,6 km, con la bellezza di 4226 metri di dislivello da superare. La partenza sarà da Robledo de Chavela alle ore 13.10 e in meno di 30 km avremo due GPM di terza categoria, naturalmente non difficile ma che assicureranno grande bagarre fin dalla partenza, poi al km 59 ecco il GPM di seconda categoria dell’Alto del Leon, che con i suoi 7 km al 7,3% costituirà la prima grande difficoltà del giorno. Dopo la discesa avremo però un tratto di falsopiano, sicuramente il più semplice della tappa.

Si entrerà definitivamente nel vivo della diretta Vuelta 2025 con l’ascesa al Puerto de Navacerrada, GPM di prima categoria al km 115,8 che metterà in palio anche abbuoni per la classifica generale. Si salirà dal versante della provincia di Segovia, la discesa porterà al traguardo volante di Cercedilla al km 127,6, poi la corsa si porterà ai piedi del versante madrileno per affrontare la salita finale, che passando ancora una volta per il Puerto de Navacerrada porterà ancora più in alto per l’arrivo alla Bola del Mundo, per un’ascesa complessiva di 12,3 km all’8,6% e soprattutto gli ultimi 3,5 km saranno sul cemento al 12% medio. Ci si potrebbe giocare lì le intere sorti della diretta Vuelta 2025…

