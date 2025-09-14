Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 21^ tappa: orario, percorso e vincitore della Alalpardo-Madrid, oggi domenica 14 settembre.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI PARTE PER L’ULTIMA TAPPA!

Tutto è pronto per il via all’ultima tappa, allora spendiamo qualche parola in più sulla tradizione recente nella domenica conclusiva, che oggi per la diretta Vuelta 2025 ci porterà (come quasi sempre) a Madrid. L’anno scorso l’epilogo nella capitale era stato in realtà a cronometro, con una prova contro il tempo di 24,6 km che fu vinta dallo svizzero Stefan Kueng davanti alla maglia rossa Primoz Roglic e al nostro Mattia Cattaneo, ottimo terzo. Nel 2023 invece ci fu una tappa in linea che fu vinta dall’australiano Kaden Groves davanti al nostro Filippo Ganna, nell’ultimo giorno della Vuelta della tripletta Jumbo Visma con Sepp Kuss in rosso.

Nel 2022 fu il colombiano Juan Sebastian Molano a vincere in volata davanti a Mads Pedersen e Pascal Ackermann, mentre il trionfo fu per Remco Evenepoel. Nel 2021 ricordiamo invece l’ultimo arrivo in una località differente, cioè Santiago de Compostela, dove ci fu una cronometro vinta da Primoz Roglic per l’apoteosi sul successo finale del campione sloveno. Con questi precedenti ben presenti, adesso possiamo vivere nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2025 verso Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Oggi alla curiosità per scoprire il vincitore di tappa si unirà magari il desiderio di seguire anche le premiazioni: tutto garantito ma per gli abbonati con la diretta Vuelta 2025 in tv su Eurosport, oppure con la diretta streaming video tramite Discovery Plus.

VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI ARRIVA A MADRID!

C’è la gioia di avere portato a termine la grande fatica, c’è la festa per il vincitore Jonas Vingegaard e c’è anche una vittoria ancora prestigiosa in palio per i velocisti: tutto questo nella diretta Vuelta 2025 oggi, domenica 14 settembre 2025, con la ventunesima tappa Alalpardo-Madrid di 111,6 km che porterà la carovana del Giro di Spagna nella capitale, sede tradizionale dell’arrivo finale di quasi tutte le edizioni della Vuelta.

Oggi il palcoscenico sarà per i velocisti, in particolare per Jasper Philipsen che cercherà di calare il poker di successi dopo il tris maturato appena venerdì a Guijuelo, ma evidentemente prima vogliamo spendere qualche parola sui verdetti ormai definitivi nella classifica generale della Vuelta 2025.

Ieri la Bola del Mundo ha emesso i suoi verdetti: Jonas Vingegaard ha firmato il trionfo vincendo l’ultimo arrivo in salita, il danese probabilmente non era nella sua migliore versione in queste settimane, ma tanto è bastato per tenere a bada un comunque ottimo Joao Almeida, che ottiene il migliore risultato della carriera in un grande giro nella stagione d’altronde migliore per il portoghese. La notizia di spicco è però da un certo punto di vista il podio di Tom Pidcock, che aveva dunque ragione a ritenersi un corridore adatto anche alle tre settimane.

La terza settimana ci ha dato tante gioie, ieri purtroppo è arrivata anche una delusione, perché Giulio Pellizzari ha dovuto cedere il quinto posto e la maglia bianca a Matthew Riccitello, la sesta piazza è la stessa ottenuta al Giro e comunque conferma le eccellenti qualità del marchigiano. Per tanti oggi sarà una passerella, per qualcuno invece c’è ancora da lavorare per conquistare un successo prestigioso e chiudere nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2025…

DIRETTA VUELTA 2025, PERCORSO 21^ TAPPA: PASSERELLA A MADRID

Naturalmente non c’è molto da dire sul percorso che caratterizzerà la diretta Vuelta 2025 nel suo ultimo atto, la ventunesima tappa Alalpardo-Madrid di 111,6 km. Frazione molto breve e di fatto completamente pianeggiante (appena 917 metri di dislivello), sebbene può sempre essere utile precisare che il termine “passerella” non toglie il fatto che sarà corsa a tutti gli effetti, se ci fossero distacchi o se qualcuno fosse costretto malauguratamente a ritirarsi ci potrebbero ancora essere sorprese.

Una annotazione importante è che si gareggerà più tardi del solito, per cui la partenza da Alalpardo sarà alle ore 16.44. Saremo già non lontani da Madrid, la capitale spagnola sarà protagonista assoluta con il classico circuito per mettere in mostra tutte le bellezze della città. Dal punto di vista sportivo, segnaliamo che al secondo passaggio sulla linea del traguardo ci sarà lo sprint con abbuoni (km 65,2), che potrebbe essere una sorta di prova generale per la quasi certa volata che ci attenderà all’arrivo di Madrid in occasione del decimo e ultimo passaggio sul rettilineo del traguardo.

