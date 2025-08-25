Diretta Vuelta 2025, classifica: orario e risultato live della San Maurizio Canavese-Ceres, la terza tappa della corsa, lunedì 25 agosto.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: ANCORA IN ITALIA!

Per la diretta Vuelta 2025 si entra finalmente nella prima settimana completa della corsa a tappe: lunedì 25 agosto 2025 vivremo la terza tappa che è la San Maurizio Canavese-Ceres, siamo dunque ancora in territorio italiano e precisamente nella provincia di Torino, procedendo verso Nord-Ovest.

Si tratta di una tappa di 134,6 chilometri, dunque particolarmente breve e a dirla tutta non troppo impegnativa anche se le insidie ci sono; non è un percorso piatto adatto ai velocisti, ma potrebbe portare invece a qualche fuga da lontano visto che qualche asperità la troveremo, e allora prepariamoci a qualche interessante fiammata.

Intanto bisogna naturalmente ripartire da quello che è successo domenica nella diretta Vuelta 2025: la vittoria di Jonas Vingegaard non è indifferente, perchè qualche chilometro prima il danese era stato coinvolto in una caduta che lo aveva inevitabilmente lasciato attardato.

Il gruppo ha comunque aspettato il danese, che ha ringraziato e poi ha regolato il nostro Giulio Ciccone in volata: è dunque Vingegaard a indossare la maglia rossa di primo in classifica nella diretta Vuelta 2025 di oggi, ma Ciccone lo tallona e potrebbe cercare il colpo grosso.

VUELTA 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 3^ TAPPA

Ricordiamo che la diretta Vuelta 2025 sarà disponibile in tv soltanto su Eurosport in abbonamento, per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 3^ TAPPA

Sta dunque per farci compagnia la diretta Vuelta 2025, con la sua terza tappa: la partenza neutralizzata scatta alle ore 14:20, da San Maurizio Canavese si procede senza particolari sussulti fino ai 60 chilometri, quando inizia una salita di circa cinque chilometri che conduce sino a Issiglio, a 849 metri di altitudine, per un GMP di seconda categoria che potrebbe fare un po’ di selezione o magari spingere un’eventuale fuga verso un ulteriore vantaggio, qui naturalmente bisognerà studiare bene la strategia da parte delle squadre che sono interessate alla classifica.

Si procede poi con la diretta Vuelta 2025 su una discesa interessante e complicata, per arrivare al traguardo volante di Cuorgné; la strada sale ancora, dopo San Colombano Belmonte, a questo punto avremo dei saliscendi con il “picco” di Corio che potrebbe essere un altro punto per provare un’iniziativa, gli ultimi chilometri sono in salita anche se non troppo complicati, ma da Lanzo Torinese comunque si arriva al traguardo di Ceres che è un GPM di quarta categoria, quindi attenzione anche alla graduatoria degli scalatori. Questo il percorso della 3^ tappa nella diretta Vuelta 2025, poi scopriremo come andranno le cose…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025