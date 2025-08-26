Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 4^ tappa: orario, percorso e vincitore della Susa-Voiron di 206,7 km (oggi 26 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: ALLA PARTENZA DELLA 4^ TAPPA

Pochi minuti alla partenza da Susa, che sarà di fatto l’ultimo atto dei giorni italiani in compagnia della diretta Vuelta 2025, una pagina da ricordare nella storia del ciclismo. Oggi la Vuelta conoscerà le Alpi, anche se il disegno della corsa farà sì che si tratti di un passaggio che dovrebbe avere poca rilevanza nell’economia della corsa, se non per portare via la fuga che potrebbe decidere la frazione odierna.

Il Monginevro entrerà nella storia per essere attraversato da tutti i grandi giri: dopo undici passaggi del Tour de France e sette per il Giro d’Italia, la salita di confine verrà “scoperta” anche dalla Vuelta. Successivamente avremo anche il Col du Lautaret, che nella storia è stato percorso per dodici volte dal Tour de France ma è ovviamente inedito al Giro di Spagna. Ci sarà però anche tanta pianura nel finale, chissà quindi quale potrebbe essere l’esito odierno della diretta Vuelta 2025 con la quarta tappa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Il “commiato” dall’Italia e tante salite, anche se lontane dal traguardo: per seguire tutto questo, gli abbonati avranno la diretta Vuelta 2025 in tv su Eurosport, con diretta streaming video del Giro di Spagna disponibile per loro grazie a Discovery +.

VUELTA 2025, CLASSIFICA: 4^ TAPPA MOLTO PARTICOLARE

Ci sono molte particolarità che caratterizzeranno la diretta Vuelta 2025 oggi, martedì 26 agosto, in occasione della quarta tappa Susa-Voiron di 206,7 km. Innanzitutto sarà il saluto all’Italia, perché la corsa lascerà il nostro Paese verso la Francia, in quello che sarà il primo storico passaggio del Giro di Spagna sulle Alpi, che hanno fatto la storia degli altri due grandi giri del ciclismo mondiale.

Una particolarità ulteriore sarà appunto questa scelta degli organizzatori di toccare anche la Francia senza fare un rientro immediato in Spagna, forse proprio per la volontà di arrivare a “toccare” le Alpi, sia pure con un disegno molto particolare per la tappa odierna, come vedremo meglio nell’analisi del percorso.

Infatti nella prima parte avremo salite anche a quote molto alte, per poi però scendere nel fondovalle sul versante francese con pochissime difficoltà nella seconda parte di questa lunghissima tappa, che di conseguenza potrebbe anche finire allo sprint. Difficile sbilanciarsi oggi, più che mai saranno i corridori a fare la corsa, come vuole un adagio del ciclismo.

Ragionevolmente non dovrebbe essere un giorno delicato per la classifica generale della Vuelta 2025, proprio perché le salite saranno molto lontane dal traguardo. Resta negli occhi il sigillo di Jonas Vingegaard domenica a Limone Piemonte, ma anche il bel successo di David Gaudu ieri a Ceres, per i big ci sarà poi tempo per mettersi in luce nella diretta Vuelta 2025, fin dalla cronosquadre che ci attenderà domani…

DIRETTA VUELTA 2025, IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA SUSA-VOIRON

Qualcosa abbiamo già capito, ma adesso dobbiamo addentrarci nell’analisi del percorso della quarta tappa Susa-Voiron di 206,7 km per comprendere perché oggi sarà così particolare la diretta Vuelta 2025. Innanzitutto, il chilometraggio sarà piuttosto lungo, motivo per cui la partenza avrà luogo da Susa già alle ore 11.43. Bagarre fin da subito, perché al km 10,4 avremo già il GPM di terza categoria di Exilles, poi si scalerà il Colle del Monginevro per passare dall’Italia alla Francia, con GPM al km 37,8. Si scenderà verso Briancon, dove si tornerà a salire verso il Col du Lautaret, dove però di fatto al km 76,8 terminerà il difficile della giornata.

Si arriverà fino ai 2059 metri di quota in una tappa che fino a quel momento sarebbe possibile definire un tappone alpino da Tour o Giro, ma in seguito sarà praticamente tutta discesa e poi pianura, passando anche da Grenoble e dallo sprint intermedio che sarà collocato a Noyarey al km 174,4 prima di avvicinarsi all’arrivo di Voiron, con una leggera salita negli ultimi chilometri che paradossalmente potrebbe fare la differenza più di Monginevro e Lautaret per designare il nome del vincitore di oggi.

