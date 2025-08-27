Diretta Vuelta 2025, classifica: orario e risultato live della 5^ tappa, la cronometro di Figueres che misura 24 chilometri.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA CRONOMETRO!

Siamo in compagnia della diretta Vuelta 2025, la cronometro Figueres-Figueres comincia tra pochi minuti: nell’edizione dello scorso anno le corse contro il tempo erano state due, ad aprire e chiudere il programma. Il cronoprologo di 12 chilometri lo aveva vinto Brandon McNulty, battendo Mathias Vacek e Wout Van Aert; percorso raddoppiato a Madrid, con Primoz Roglic sostanzialmente inattaccabile visto il vantaggio di 2’02” su Ben O’Connor e i soli 24 chilometri di strada. Infatti lo sloveno si era confermato, aumentando il distacco: era giunto secondo con 30 secondi di ritardo dal vincitore Stefan Kung.

Diretta Vuelta 2025, classifica/ Ben Turner vince la 4^ tappa, David Gaudu è maglia rossa! (oggi 26 agosto)

Terzo posto e bella soddisfazione per il nostro Mattia Cattaneo; Roglic si era preso altri 34 secondi su O’Connor, e soprattutto 1’02” su Enric Mas che comunque era riuscito a conservare il podio nella classifica finale. Quest’anno la cronometro arriva alla quinta tappa, non può essere considerata decisiva visto anche il tracciato ma sicuramente sarà importante nel definire alcuni rapporti di forza; noi dunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa riusciranno a fare tutti i protagonisti di questa corsa contro il tempo, finalmente è arrivato il momento di lasciare la parola alla diretta Vuelta 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Vuelta 2025, classifica/ David Gaudu ha vinto la 3^ tappa, Vingegaard leader! (oggi 25 agosto)

VUELTA 2025 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per quanto riguarda la diretta Vuelta 2025, la tv trasmetterà la 5^ tappa su Eurosport e quindi la relativa diretta streaming video sarà sulla piattaforma Discovery Plus.

ARRIVA LA CRONOMETRO!

Nuovo appuntamento con la diretta Vuelta 2025, e mercoledì 27 agosto arriva finalmente la cronometro: stiamo parlando della 5^ tappa, la Figueres-Figueres che dunque viene disputata interamente nella città della Catalogna, una corsa contro il tempo che potrebbe definire molte cose in classifica.

Ora: bisogna dire che il percorso non è lunghissimo, sono appena 24 chilometri e peraltro con un tracciato assolutamente classico, ma è chiaro che gli specialisti possono provare a rosicchiare secondi importanti per andare a caccia della maglia rossa, e sarà interessante scoprire come se la caverà Jonas Vingegaard.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ Jonas Vingegaard ha vinto la 2^ tappa ed è maglia rossa! (oggi 24 agosto)

Il danese intanto una tappa l’ha già vinta, quella di domenica in cui è andato a prendersi la maglia rossa; ieri invece nella diretta Vuelta 2025 la quarta tappa si è risolta in volata con la vittoria di Ben Turner, ma soprattutto il cambio della guardia in classifica.

La somma dei piazzamenti favorisce infatti David Gaudu, che è dunque la nuova maglia rossa; negli ultimi chilometri abbiamo avuto la sensazione che Vingegaard abbia quasi scelto di perdere il primato in classifica, tra poco vedremo come se la caverà nella cronometro della quinta tappa.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

C’è ben poco da dire sul percorso della 5^ tappa nella diretta Vuelta 2025: come già accennato siamo a Figueres, una città della Catalogna nel distretto di Gerona, e la strada su cui si gareggia oggi si sviluppa tutto in piano, inoltre trattandosi di una tappa breve, appunto 24 chilometri, ne consegue che la giornata di oggi sarà una vera e propria corsa contro il tempo, una prova di velocità fatta e finita, e che il via è particolarmente tardi, alle ore 16:37. Gli organizzatori hanno piazzato tre punti “sensibili” lungo la strada: quello di Cabanes appena prima dei 7 chilometri, quello di Parelada ai 10,8 e quello di Vilanova la Muga ai 15,4.

Ecco: siamo praticamente all’altezza del mare, metro più metro meno, e quindi il tracciato è totalmente pianeggiante senza alcuno scossone. I favoriti nella diretta Vuelta 2025 di oggi sono allora quelli che fanno della velocità la loro arma migliore, da questo punto di vista non è affatto detto che a vincere sia un corridore di classifica (come accade ad esempio in una cronoscalata) ma anche la graduatoria generale verso la maglia rossa ne risulterà comunque modificata. Noi aspettiamo con trepidazione che la diretta Vuelta 2025 ci faccia compagnia, tra poco infatti scopriremo davvero cosa succederà nel corso di questa quinta tappa Figueres-Figueres.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025