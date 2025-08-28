Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 6^ tappa: orario, percorso e vincitore dell’arrivo in salita ad Andorra (oggi 28 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: COMINCIA LA SESTA TAPPA!

Tra pochissimo si inizierà a pedalare per la sesta tappa Olot-Pal nella diretta Vuelta 2025, la frazione di oggi potrebbe candidarsi per i nomi più brevi delle località di partenza e arrivo (sette lettere in due), ma al di là della curiosità toponomastica, la geografia ci ricorda soprattutto che Andorra si aggiungerà a Italia, Francia e Spagna come il quarto Stato toccato dalla Vuelta 2025 in appena sei giorni di corsa. Il Principato d’Andorra è ovviamente una sede abbastanza frequente di arrivi per il Giro di Spagna e molto spesso sono frazioni di montagna.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ La UAE ha vinto la 5^ tappa, ma Vingegaard è maglia rossa! (oggi 27 agosto)

Nel 2023 possiamo ricordare la vittoria di Remco Evenepoel ad Arinsal con 1” su Jonas Vingegaard e Juan Ayuso, mentre nel 2019 c’era stata una frazione interamente andorrana con arrivo a Cortals d’Encamp e vittoria per un giovane talento neo-professionista, un certo Tadej Pogacar. Nel 2018 c’erano stati due arrivi nel Principato con vittorie di Thibaut Pinot ed Enric Mas, nel 2017 per chiudere questa panoramica recente ricordiamo il successo di Vincenzo Nibali nella capitale Andorra la Vella. Insomma, da queste parti ci sono sempre vincitori nobili: sarà così anche oggi pomeriggio per la diretta Vuelta 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Vuelta 2025, classifica/ Ben Turner vince la 4^ tappa, David Gaudu è maglia rossa! (oggi 26 agosto)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Un bell’arrivo in salita attirerà certamente l’attenzione degli appassionati, anche se dovranno essere abbonati ad Eurosport per seguire la diretta Vuelta 2025 in tv, oppure in alternativa la diretta streaming video che sarà offerta da Discovery +.

GIORNO DI SALITE AD ANDORRA!

Sesto giorno di gara e quarto Paese diverso visitato dalla corsa: la diretta Vuelta 2025 continua ad essere fortemente internazionale, ma oggi giovedì 28 agosto sarà molto interessante anche tecnicamente, perché la sesta tappa Olot-Pal di 170,3 km, oltre a portare la carovana ad Andorra, ci proporrà anche uno stuzzicante arrivo in salita.

Diretta Vuelta 2025, classifica/ David Gaudu ha vinto la 3^ tappa, Vingegaard leader! (oggi 25 agosto)

Sono giorni già molto importanti anche per la classifica generale della Vuelta 2025: ieri avevamo avuto la cronosquadre e oggi si apre una doppietta di arrivi in salita consecutivi che riguarderà anche la frazione di domani, insomma siamo ancora alla prima settimana del Giro di Spagna ma le emozioni sono già abbondanti e i big devono farsi trovare pronti.

Tra oggi e domani quindi ne sapremo di più circa i rapporti di forza in salita: una prima risposta era arrivata domenica a Limone Piemonte con la vittoria in volata di Jonas Vingegaard su Giulio Ciccone e David Gaudu, ma le salite delle due tappe che ci attendono ora potrebbero essere già più indicative e allora siamo pronti a goderci lo spettacolo.

Intanto i primi cambiamenti significativi in classifica sono arrivati grazie alla cronosquadre di ieri: distacchi in realtà non elevati fra i top team e il curioso caso di una vittoria di tappa per la UAE che ha visto però Vingegaard tornare in maglia rossa, con buone notizie anche per Ciccone e Giulio Pellizzari, entrambi nella top 10 ora. Tra chi vorrà continuare a sorridere e chi già medita il riscatto, la diretta Vuelta 2025 cosa ci dirà oggi sulle montagne andorrane?

DIRETTA VUELTA 2025: ECCO IL PERCORSO E L’ARRIVO IN SALITA DELLA 6^ TAPPA

Abbiamo già capito che oggi sarà un giorno stuzzicante, eccovi allora il percorso della sesta tappa Olot-Pal di 170,3 km, con chilometraggio non eccessivo ma ben 3475 metri di dislivello che animeranno non poco l’odierna diretta Vuelta 2025. La partenza avrà luogo da Olot alle ore 12.54, sarà subito vivace perché i primi 11,4 km saranno tutti in salita verso un GPM di terza categoria, quindi non difficile ma che scatenerà gli attacchi. Merita una citazione anche la successiva Collada de Toses, perché saranno ben 24,3 km per raggiungere il GPM di prima categoria al km 66,4: le pendenze saranno semplici, ma sarà comunque lunga arrivare fino in cima.

Avremo poi un lungo tratto in verità piuttosto agevole prima di entrare nel vivo della diretta Vuelta 2025 quando si lascerà la Spagna per entrare ad Andorra: il traguardo volante nella capitale Andorra la Vella (km 144,3) precederà il GPM di La Comella (km 149,2), una salita di soli 4,2 km ma con l’8% di pendenza, quindi da non sottovalutare, poi ci saranno dei saliscendi prima di arrivare ai piedi della vera e propria salita verso l’arrivo di Pal, saranno 9,6 km di ascesa al 6,3% di pendenza media, degna conclusione della prima vera tappa di montagna della Vuelta 2025.

PER LA CLASSIFICA VUELTA 2025 CLICCA QUI