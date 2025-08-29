Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 7^ tappa: orario, percorso e vincitore dell’arrivo in salita a Cerler (oggi 29 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: IN STRADA PER LA SETTIMA TAPPA!

A pochi minuti dalla partenza della settima tappa, la diretta Vuelta 2025 oggi ci proporrà la frazione nel complesso più impegnativa della prima settimana, anche se domenica non sarà da sottovalutare l’arrivo a Valdezcaray, al termine tuttavia di una tappa che sarà sostanzialmente pianeggiante fino all’inizio dell’ascesa finale. Oggi invece lo scenario sarà piuttosto diverso dalla settima tappa dell’anno scorso, quando Wout Van Aert vinse in volata a Cordoba davanti al ceco Mathias Vacek e allo spagnolo Pau Miquel.

Era il giorno dopo la clamorosa fuga solitaria di Ben O’Connor verso Yunquera e l’australiano aveva quindi facilmente conservato la sua maglia rossa con addirittura 4’45” di vantaggio su Primoz Roglic e 4’59” su Joao Almeida. Per Van Aert fu la seconda di tre vittorie di tappa in quella Vuelta che però poi purtroppo per il belga finì con una caduta alla sedicesima tappa, adesso invece i protagonisti dovranno essere coloro che sanno andare molto forti in salita e allora non vediamo l’ora di seguire anche oggi la diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Il secondo arrivo in salita consecutivo entusiasmerà gli appassionati, che però dovranno essere abbonati ad Eurosport per seguire la diretta Vuelta 2025 in tv, o in alternativa anche la diretta streaming video offerta da Discovery +.

ARRIVO IN SALITA ANCHE A CERLER!

Secondo arrivo in salita consecutivo, non ci si annoia mai con la diretta Vuelta 2025 e, nonostante siamo solamente alla prima settimana, ecco tante ascese da affrontare anche oggi nella settima tappa Andorra la Vella-Cerler di 188 km, che chiamerà quindi ancora una volta in azione tutti gli uomini più attesi di questo Giro di Spagna.

Gli spunti sono quindi davvero già tanti, anche per quanto riguarda la classifica generale della Vuelta 2025. Ad esempio mercoledì la cronosquadre aveva sorriso alla UAE di Joao Almeida, ma aveva anche assegnato la maglia rossa a Jonas Vingegaard e dato fiducia ai nostri Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, che hanno avuto buone squadre in una prova a loro sfavorevole.

Ieri poi c’è stato il primo vero arrivo in salita a Pal, il traguardo andorrano ci ha detto che la fuga ha regalato gloria a Jay Vine e al norvegese Torstein Træen, nuova maglia rossa, ma che pure gli italiani sono pimpanti. Lorenzo Fortunato terzo di giornata e nella generale, Ciccone molto attivo, Giulio Pellizzari nuova maglia bianca come migliore giovane e attenzione anche ad Antonio Tiberi, che sta risalendo posizioni.

Adesso si sale ancora, anzi l’ascesa finale dovrebbe essere più “cattiva” rispetto a quella di ieri e di conseguenza la diretta Vuelta 2025 promette ancora emozioni e colpi di scena. Siamo solamente a un terzo del cammino verso Madrid, ma sappiamo bene che una caratteristica della Vuelta è quella di offrirci sempre una scorpacciata di montagne…

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO, TANTE MONTAGNE NELLA 7^ TAPPA

Sappiamo quindi che si salirà parecchio anche oggi, motivo per cui ora andiamo ad analizzare il percorso della settima tappa Andorra la Vella-Cerler di 188 km, con un chilometraggio quindi da non sottovalutare e soprattutto ben 4211 metri di dislivello per infiammare la diretta Vuelta 2025. La partenza avrà luogo da Andorra la Vella alle ore 12.17 e praticamente subito si tornerà in Spagna, attenzione perché molto presto inizierà una lunga salita di 24,7 km (anche se con pendenze dolci) verso il Port del Canto, GPM di prima categoria al km 37,9. Gli attacchi saranno quindi garantiti fin da subito.

Ci saranno poi due GPM di seconda categoria a vivacizzare il tratto centrale del percorso: Creu de Perves al km 107,7 e La Espina al km 141,5, poi naturalmente sarà il finale a decidere la diretta Vuelta 2025. Attenzione già al traguardo volante di Benasque, collocato al km 174, praticamente appena prima che abbia inizio la salita verso l’arrivo di Cerler/Huesca la Magia, un’ascesa di 12,1 km al 5,8% di pendenza media, ma attenzione perché si tratterà di una salita molto irregolare, con tratti facili o anche in contropendenza alternati a settori decisamente più impegnativi.

