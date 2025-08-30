Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 8^ tappa: orario, percorso e vincitore della Monzon Templario-Saragozza (oggi 30 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA: SI PARTE!

Tutto è pronto per dare il via anche oggi alla diretta Vuelta 2025, sull’arrivo di Saragozza il nome più atteso dovrebbe essere quello di Jasper Philipsen, che finora nelle due volate disputate ha raccolto una vittoria e un secondo posto. Per il belga in carriera sono già quattro le vittorie di tappa alla Vuelta: una nel 2020, due nel 2021 e appunto quella di sabato scorso a Novara. Nel mezzo però ci sono state ben dieci vittorie di tappa al Tour de France: due nel 2022, ben quattro nel 2023 (quando vinse infatti anche la classifica punti), tre nel 2024 e una quest’anno, quando d’altronde fu costretto al ritiro a causa di una caduta già nella terza tappa.

Ricordiamo naturalmente che Jasper Philipsen è anche il vincitore della Milano Sanremo 2024, il successo più prestigioso nella carriera di colui che probabilmente può essere considerato il migliore velocista degli ultimi anni, ruolo che Jonathan Milan potrebbe provare a insidiargli. Qui però c’è solo il belga, staremo a vedere se sarà proprio lui il vincitore oggi al termine della diretta Vuelta 2025… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

In verità non ci saranno molti spunti oggi, però è sabato e allora magari qualcuno in più seguirà su Eurosport la diretta Vuelta 2025 in tv, necessario però sarà un abbonamento, anche per la diretta streaming video su Discovery +.

OTTAVA TAPPA PERFETTA PER I VELOCISTI!

In una corsa sempre ricchissima di salite, oggi sabato 30 agosto sarà una sorta di “giorno di riposo” per la diretta Vuelta 2025, perché l’ottava tappa Monzon Templario-Saragozza di 163,5 km sarà un’occasione perfetta per i velocisti in una delle tappe più facili di tutto questo Giro di Spagna. Curiosamente di sabato, ma gli organizzatori di ASO hanno fatto questa scelta anche al Tour, con molte tappe “facili” proprio nel weekend.

In ogni caso, ci fa anche piacere tornare a parlare un po’ dei velocisti, che nella diretta Vuelta 2025 di occasioni ne hanno davvero poche: la prima era stata proprio sabato scorso a Novara, con la vittoria per l’uomo più atteso negli sprint, cioè Jasper Philipsen, che così conquistò la prima maglia rossa come aveva già fatto con la prima maglia gialla del Tour.

Successivamente, avevamo avuto un’altra volata di gruppo a ranghi compatti nella quarta tappa a Voiron, nonostante si fosse passati sul Monginevro e il Lautaret, ma molto lontani dal traguardo, dove era stato Ben Turner ad imporsi proprio davanti a Philipsen, negando così al belga il bis e prendendosi il primo successo in un grande giro.

Nel mezzo invece abbiamo avuto diversi giorni significativi per la classifica generale della Vuelta 2025, fino all’arrivo di ieri a Cerler che ha dato una gioia alla reazione d’orgoglio da parte di Juan Ayuso, ha detto che Torstein Træen è una degna maglia rossa e che Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari possono essere davvero protagonisti. Ma sono tutti discorsi per altri giorni, oggi largo alla velocità nella diretta Vuelta 2025!

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO, NEMMENO UN GPM NELLA 8^ TAPPA

Dopo molti giorni nei quali gli spunti non erano mai mancati per raccontare il percorso, oggi la diretta Vuelta 2025 avrà decisamente molto meno da dire sotto il profilo altimetrico in occasione della ottava tappa Monzon Templario-Saragozza di 163,5 km, una frazione quindi piuttosto breve anche dal punto di vista chilometrico, oltre che caratterizzata da appena 1236 metri di dislivello. Per tutti questi motivi sarà piuttosto tardi la partenza da Monzon Templario, che avrà infatti luogo alle ore 13.52.

A volere essere pignoli, potremmo notare che nella prima parte ci sarà qualche leggero saliscendi, per poi dare spazio a una seconda metà del tracciato che sarà ancora più veloce. Il traguardo volante di giornata sarà collocato a Penaflor al km 121, poi dobbiamo segnalare che dopo 140,1 km si passerà per la prima volta sotto il traguardo, prima di percorrere un circuito piuttosto ampio che ci porterà all’arrivo di Saragozza, epilogo di una giornata curiosamente del tutto priva di GPM per la diretta Vuelta 2025.

