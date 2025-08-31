Diretta Vuelta 2025, classifica e streaming video tv 9^ tappa: orario, percorso e vincitore della Alfaro-Valdezcaray (oggi domenica 31 agosto)

DIRETTA VUELTA 2025: PER ORA NESSUNA FUGA

La diretta Vuelta 2025 ha preso il via per quanto riguarda la nona tappa, il gruppo è ancora compatto: nei primi 40 chilometri della gara ci sono state alcune schermaglie, tentativi di fuga che però non hanno trovato il giusto spazio per andare a segno. Ci hanno provato per ultimi in quattro, ma da parte delle squadre che hanno uomini di classifica al loro interno c’è per il momento la volontà di rimanere uniti e studiare le prossime mosse; ci stiamo avvicinando alla prima sommità di giornata e allora scopriremo se succederà qualcosa di grosso.

Diretta Vuelta 2025, classifica/ Jasper Philipsen ha vinto l'8^ tappa, Elia Viviani è secondo! (30 agosto)

Ricordiamo comunque che nella classifica della Vuelta 2025 abbiamo Torstein Træen in maglia rossa, con un vantaggio anche consistente su Jonas Vingegaard, parliamo infatti di 2’33’’, e su tutti gli altri con Giulio Ciccone e Lorenzo Fortunato che possono concretamente sperare nel podio al termine della corsa a tappe; oggi però sembra essere una di quelle giornate buone per portare stravolgimenti nella graduatoria, certamente è ancora presto per dirlo ma continuiamo a seguire insieme la diretta Vuelta 2025, perché tra poco lo scenario potrebbe cambiare in maniera sensibile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ Juan Ayuso ha vinto la 7^ tappa, Træen resta maglia rossa! (oggi 29 agosto)

VUELTA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Domenica con arrivo in salita: Eurosport sarà il fondamentale punto di riferimento anche oggi per la diretta Vuelta 2025 in tv, necessario però sarà un abbonamento anche per seguire la corsa iberica con la diretta streaming video su Discovery +.

VUELTA 2025: SI SCENDE IN STRADA!

Aspettando la diretta Vuelta 2025 per la nona tappa, dobbiamo dire che di solito alla domenica che chiude la prima settimana di corsa c’è sempre una frazione interessante. L’anno scorso ad esempio avevamo assistito a una tappa di montagna, anche se con arrivo in città a Cordoba. Fu un giorno caratterizzato da temperature altissime, al limite delle condizioni accettabili per correre in bicicletta, ma il ricordo è dolcissimo per Adam Yates, che con uno splendido attacco solitario vinse con 1’39” di vantaggio su Richard Carapaz e 3’45” sul gruppetto degli altri big, regolato dalla maglia rossa Ben O’Connor, che si prese così l’abbuono per il terzo posto.

DIRETTA VUELTA 2025, CLASSIFICA/ Jay Vine ha vinto la 6^ tappa, Træen nuova maglia rossa! (oggi 28 agosto)

In classifica generale l’australiano portò così a 3’53” il suo vantaggio su Primoz Roglic, con Carapaz che invece salì al terzo posto a 4’32”. Purtroppo del gran caldo fu vittima fra gli altri Antonio Tiberi, costretto al ritiro, adesso però è giunto il momento di scendere idealmente in strada per seguire la cronaca della nona tappa della diretta Vuelta 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2025, CLASSIFICA: ARRIVO IN SALITA PER LA NONA TAPPA!

Dopo un solo giorno più “leggero” ieri con l’arrivo a Saragozza, si torna a salire oggi, domenica 31 agosto, con la diretta Vuelta 2025 che ci proporrà infatti la sua nona tappa Alfaro-Valdezcaray di 195,5 km, a dire il vero non molto difficile nel suo complesso, ma con un arrivo in salita di prima categoria che certamente infiammerà la corsa prima del riposo di domani.

Questo sarà addirittura già il quarto arrivo in salita: finora non abbiamo mai avuto tapponi micidiali (e nemmeno questa frazione lo sarà), però certamente abbiamo già avuto delle indicazioni. Domenica scorsa a Limone Piemonte aveva lasciato il segno Jonas Vingegaard, mentre poi giovedì e venerdì sono andate a buon fine le fughe, con vincitori comunque nobili come Jay Vine e soprattutto Juan Ayuso.

Nonostante il bel successo di 48 ore fa, proprio Juan Ayuso è certamente il grande sconfitto della prima settimana fra gli uomini che puntano alla classifica generale della Vuelta 2025, quindi il capitano della UAE e primo rivale di Vingegaard dovrebbe essere Joao Almeida. Attenzione però anche agli italiani, oggi in particolare Giulio Ciccone anche per quanto riguarda la vittoria di tappa.

In ottica azzurra infatti stiamo avendo indicazioni globalmente buone da questo Giro di Spagna che è cominciato proprio sulle nostre strade, però ci manca ancora l’acuto e allora speriamo che possano giungere belle notizie magari già oggi dalla diretta Vuelta 2025, che tornerà a strizzare l’occhio a chi sa andare forte in salita…

DIRETTA VUELTA 2025: IL PERCORSO, 9^ TAPPA “FACILE” MA CON ARRIVO IN SALITA

Abbiamo svelato che ci sarà un arrivo in salita e pure che in verità globalmente non sarà una frazione durissima, c’è comunque ancora molto da dire circa il percorso della nona tappa Alfaro-Valdezcaray di 195,5 km, che chiuderà la prima parte della diretta Vuelta 2025 con un totale di 3311 metri di dislivello. Attenzione anche al chilometraggio, uno dei più lunghi di questo Giro di Spagna, la partenza da Alfaro avrà quindi luogo alle ore 12.37, per andare ad affrontare fin da subito vari saliscendi.

Sarà una domenica di su e giù per gran parte del percorso: nessuna salita significativa, tanto che non vi sarà alcun GPM prima dell’ascesa finale, ma anche pochissima pianura – e così si spiegano gli oltre 3000 metri di dislivello in una tappa con una sola salita “categorizzata”. Detto che il traguardo volante sarà a Santo Domingo de la Calzada al km 166,1, evidentemente tutta l’attenzione oggi per la diretta Vuelta 2025 sarà per la salita verso l’arrivo di Valdezcaray, ben 13,2 km anche se al 5% di pendenza media. La prima parte potrebbe essere un po’ più impegnativa, vedremo se qualcuno oserà attaccare fin dalle prime rampe…

CLICCA QUI: CLASSIFICA VUELTA 2025