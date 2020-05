Diretta Werder Brema Bayer Leverkusen/ Streaming video tv: posticipo di lusso!

Pubblicità

Werder Brema Bayer Leverkusen, in diretta dal Weserstadion di Brema, è la partita in programma oggi, lunedì 18 maggio 2020, valida per la 26^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si chiude dunque, in uno stadio deserto, questa sera questo attesissimo turno del campionato tedesco, tornato, primo in Europa, sotto ai riflettori dopo uno stop di due mesi, imposto ovviamente per l’esplodere dell’emergenza coronavirus.

In campo ecco dunque gli uomini di Bosz, che protagonisti in Europa, pure puntano in questo finale di stagione a raccogliere parecchie soddisfazioni, magari riuscendo anche centrare la top four della classifica di campionato e dunque a strappare un pass per le prossima stagione della Champions league. Ben altri obbiettivi nutrono invece i biancoverdi di Kohfeldt, che al momento si trovano a forte rischio retrocessione. Pure però ancora è lecito sperare per i tifosi del Brema, che pur oggi non potranno sostenere i propri giocatori allo stadio: la sfida infatti si svolgerà naturalmente a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati, che la diretta Werder Brema Bayer Leverkusen, attesa oggi alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati al servizio, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video della sfida della Bundesliga dunque garantito agli abbonati tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI WERDER BREMA BAYER LEVERKUSEN

Dopo due mesi di stop e con solo pochi allenamenti congiunti alle spalle, certo la condizione fisica dei due spogliatoi ancora non è al top: difficile dunque fissare ora con grande certezza le probabili formazioni della diretta tra Werder Brema Bayer Leverkusen. Pure però, in vista di questo speciale appuntamento, entrambi i tecnici si affideranno a titolari degni di fiducia e moduli consolidati: tenuto però conto che già in casa dei biancoverdi pure mancherà di certo Klaassen, sospeso. Ecco che allora che in vista del big match di questa sera, il tecnico Kohfeldt dovrebbe puntare tutto sul 3-4-3, dove in difesa dovrebbero trovare posto dal primo minuto Veljkovic, Vogt e Moisander. Pronti poi per la mediana del Brema anche Selaseie, Eggestein, Sahin e Augustinsson, mentre in attacco non mancherò certo il capocannoniere Rashica. Sarà invece il classico 3-4-2-1 per il Bayer Leverkusen, dove Bosz scommetterà tutto su Havertz in attacco: al fianco del bomber si faranno vedere anche Bellarabi e Diaby, mentre toccherà a Tah, Bender e Tapsoba agire in difesa: in porta non mancherà Hradecky, di recente finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match, ecco che il pronostico per la diretta tra Werder Brema e Bayer Leverkusen è pesantemente a favore delle aspirine, questa sera ospiti a Brema. Controllando poi le quote date dalla Snai, vediamo che nell’1×2 il successo degli ospiti è stato dato a 1.73, contro il più elevato 4.50 segnato per la vittoria dei biancoverdi: il pareggio vale invece la quotazione di 3.90.



