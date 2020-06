Diretta Werder Brema Wolfsburg/ Streaming video e tv: Kohfeld in pericolo

Pubblicità

Werder Brema Wolfsburg, in diretta dal Weserstadion di Brema, è la partita in programma oggi, domenica 7 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 13.30. E’ dunque con la diretta tra Werder Brema Wolfsburg che che inizia questa domenica tutta dedicata alla 30^ giornata della Bundesliga: dopo dunque essersi messi in pari con il recupero (perso per 3-0) contro l’Eintracht i biancoverdi tornano in campo per sfidare un’altra big del campionato, a caccia di punti pesanti. E davvero la formazione di Kohfeld ne ha bisogno di punti: pur essendo partita con i migliori intenti dopo lo stop al campionato occorso per la pandemia, di fatto il Werder Brema rimane sempre agli ultimi gradini della classifica di campionato e ormai dispera di potersi giocare la salvezza. Questo forse anche nella sfida (che verrà disputata a porte chiuse) di questa sera contro il Wolfsburg, che nonostante il KO rimediato con le aquile solo settimana scorsa, pure rimane agganciato alla zona UEFA e con tutta l’intenzione di rimanervici. Ci attende certo una sfida ben bollente oggi come lunch match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Werder Brema e Wolfsburg sarà oggi visibile in diretta tv per tutti gli abbonati, su Sky: appuntamento alle ore 13.30 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sarà garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il noto servizio Sky Go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI DI WERDER BREMA WOLFSBURG

In vista della diretta tra Werder Brema e Wolfsburg di questo pomeriggio, certo il tecnico dei biancoverdi padroni di casa dovrà attuare qualche piccola modifica al suo schieramento titolare, specie dopo le fatiche vissute in settimana nel recupero del match con l’Eintracht. Ecco dunque che nelle probabili formazioni del match Kohfeldt dovrebbe utilizzare il classico 4-3-3 dove però in attacco questa volta consegnerà le maglie da titolari a Bittencourt, Sargent e Rashica. Toccherà invece al solito Eggestein con Vogt e Klaassen agire nella mediana, mentre in difesa si collocheranno Veljkovic e Moisander al centro del reparto: la coppia Selassie-Augustinsson sarà ai lati. Per il Wolfsburg, Glasner ha invece studiato il 4-2-3-1, dove pure mancherà Steffen, squalificato dopo la sfida contro l’Eintracht. Saranno però pronti in attacco Weghorst, come pure il trittico alle sue spalle composto da Brekalo, Mehmedi e Victor. Dovrebbe poi toccare alla coppia con Schlager e Arnold agire in mediana, mentre in difesa si collocheranno dal primo minuto Mbabu, Pongracic, Brooks e Gerhardt.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice il rispettivo piazzamento in classifica, ecco che per il pronostico della diretta tra Werder Brema e Wolfsburg, non esitiamo a concedere il favore al successo agli ospiti. E non lo fa neppure il portale di scommesse Snai, per cui nell’1×2 il successo di Glasner è stato dato a 2.05, contro il più elevato 3.55 assegnato alla vittoria dei padroni di casa: il pareggio vale invece a 3.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA