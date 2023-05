DIRETTA WEST HAM AZ ALKMAAR/ Video streaming tv: prima volta assoluta

DIRETTA WEST HAM AZ ALKMAAR: I TESTA A TESTA

La diretta di West Ham Az Alkmaar rappresenta un inedito: le due squadre non si sono mai incrociate in un contesto ufficiale, dunque lo faranno per la prima volta nella storia in quella che sarà anche la prima semifinale di sempre giocata in Conference League. Tuttavia, un precedente di cui possiamo parlare in riferimento alle due società esiste e riguarda David Moyes: lo scozzese è alla quarta stagione come allenatore del West Ham (era subentrato a fine dicembre 2019) e aveva sfidato l’Az Alkmaar come allenatore dell’Everton, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Il 20 dicembre 2007, per un girone di Coppa Uefa la cui formula stava per introdurre quella che sarebbe diventata la nuova Europa League, i suoi Toffees avevano vinto all’AFAS Stadion con un pirotecnico 3-2: Andy Johnson aveva segnato dopo un minuto, Phil Jagielka a fine primo tempo aveva riportato in vantaggio l’Everton dopo il pareggio di Graziano Pellè (che in Olanda come sappiamo ha fatto particolarmente bene). L’Az Alkmaar aveva trovato il 2-2 al 65’ con Kew Jaliens, ma a 11 minuti dal 90’ la squadra di David Moyes aveva vinto la partita grazie al sinistro di James Vaughan. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WEST HAM AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Az Alkmaar non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la semifinale di Conference League infatti è garantita soltanto dalla piattaforma DAZN, che le fornisce tutte (riguardo questa edizione del torneo). Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

UNA SEMIFINALE INCERTA!

West Ham Az Alkmaar è in diretta dal London Stadium, alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio: la partita è valida per l’andata della semifinale di Conference League 2022-2023. Una semifinale incerta, che pende forse leggermente dalla parte degli Hammers ma che è aperta a qualunque risultato: certo il West Ham ha vinto nove delle dieci partite di Conference League che ha giocato, è imbattuto ed è alla seconda volta consecutiva nella Top 4 di una competizione europea, ma questa sera si trova davanti un’avversaria che ha dimostrato di poter arrivare in fondo.

L’Az Alkmaar infatti ha fatto fuori l’Anderlecht ai rigori, ma in precedenza aveva anche eliminato la Lazio vincendo allo stadio Olimpico: simbolo di un calcio olandese in forte crescita, adesso ci crede davvero e riuscendo a tenere botta a Londra potrebbe poi prendersi la finale nel match casalingo. Aspettando che la diretta di West Ham Az Alkmaar prenda il via, proviamo a fare un rapido excursus attraverso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di questa partita, leggendo insieme le potenziali scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM AZ ALKMAAR

Parlando delle probabili formazioni della diretta West Ham Az Alkmaar possiamo dire che David Moyes schiera un 4-2-3-1: Ogbonna e Aguerd al centro della difesa, poi Ben Johnson o Kehrer a destra con Cresswell o Emerson Palmieri a sinistra, lo stesso terzino dell’Italia potrebbe avanzare sulla trequarti ma qui sarebbe chiuso da Benrahma, che si gioca il posto anche con Paquetà, Fornals e Lanzini. Sulla corsia destra dovrebbe operare Jarrod Bowen; per quanto riguarda il ruolo di prima punta, Ings o Antonio con Soucek e Declan Rice a formare la cerniera di centrocampo.

Nell’Az Alkmaar è squalificato Kerkez: il terzino sinistro sarà De Wit, poi tutto confermato con Sugawara a destra, Ryan in porta e i due centrali di difesa che saranno Goes e Chatzidiakos. In mezzo capitan Clasie in cabina di regia, al suo fianco Reijnders; la linea di trequarti dovrebbe essere formata da Odgaard, Mijnans e Karlsson (in dubbio: pronto nel caso il giovane Van Brederode) con Pavlidis che in questa Conference League sta facendo benissimo e sarà ancora il centravanti della squadra olandese.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di West Ham Az Alkmaar possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,50 volte la vostra giocata.

