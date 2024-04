DIRETTA/ West Ham Bayer Leverkusen video streaming tv: si ripeterà il 1988? (Europa League, 18 aprile 2024)

DIRETTA WEST HAM BAYER LEVERKUSEN, I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di West Ham Bayer Leverkusen possiamo dare uno sguardo al passato. Se domenica le Aspirine hanno vinto il primo campionato della loro storia, in Europa League si tratterebbe di un bis anche se tecnicamente il trionfo, nel 1988, è arrivato in Coppa Uefa. A proposito di imprese, ricordando l’incredibile rimonta ai danni del Qarabag negli ottavi, quel Bayer Leverkusen allenato da Erich Ribbeck ne aveva fatta una ancora più pazzesca: aveva perso l’andata della finale al Sarriá di Barcellona, contro l’Espanyol, ma poi alla BayArena aveva replicato quel risultato grazie ai gol di Tita, Falko Gotz e Cha Bum-Kun, per poi imporsi ai calci di rigore.

In precedenza nel torneo i tedeschi avevano eliminato Austria Vienna, Tolosa, Feyenoord, Barcellona (negli ultimi tre casi vincendo il ritorno dopo aver pareggiato all’andata) e Werder Brema nel derby tedesco. A oggi, rimaneva il più grande titolo nella storia del Bayer Leverkusen; forse la Bundesliga con cinque giornate di anticipo, sul Bayern che vinceva da 11 anni, lo supera ma ora Xabi Alonso ha la grande occasione per timbrare quello che sarebbe addirittura un tris, ricordando la finale di Coppa di Germania da giocare contro il Kaiserslautern. Staremo a vedere intanto se stasera arriverà la semifinale contro il West Ham… (agg. di Claudio Franceschini)

WEST HAM BAYER LEVERKUSEN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta West Ham Bayer Leverkusen ha ancora molto da dire e per questo vale la pena guardarla. Per farlo bisogna avere Sky o DAZN, essere possessori di uno dei due abbonamenti e gustarsi la sfida tra Moyes e Xabi Alonso.

Se non potrete seguire la partita da casa, non c’è alcun problema: la diretta streaming West Ham Bayer Leverkusen è tranquillamente visibile sia sull’app di Sky Go che su quella di DAZN. Naturalmente servirà l’abbonamento ad una delle due piattaforme.

LONDRA OSPITA I CAMPIONI DI GERMANIA

Honfmann e Boniface avevano deciso il match d’andata, ma è a Londra che si deciderà tutto alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile 2024. La diretta West Ham Bayer Leverkusen, che all’andata è stata vinta per 2-o dai tedeschi, rappresenta il primo impegno nella storia delle Aspirine da campioni di Germania in carica, in virtù del titolo conquistato aritmeticamente dopo il 5-0 al Werder Brema targato Wirtz (tripletta), Boniface e Xhaka. Un momento storico accolto e celebrato da tutta la città di Leverkusen, ma senza perdere la concentrazione in vista proprio di questo impegno europeo.

Chi invece è reduce da una sconfitta che ha compromesso ulteriormente la corsa all’Europa è il West Ham, sconfitto in casa per 2-0 dal Fulham trascinato da Pereira con una doppietta. Se la qualificazione continentale non avverrà tramite Premier League, l’Europa League è un’occasione in più da sfruttare. Insomma, due club che si affrontano in momenti di forma e soprattutto mentali ben differenti.

WEST HAM BAYER LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo aver visto dove vedere la partita, andiamo ad analizzare quali saranno i ventidue in campo. Le probabili formazioni della diretta West Ham Bayer Leverkusen vedono gli inglesi scendere sul prato verde del London Stadium col 3-5-2. Fabianski tra i pali, difesa con Zouma, Ogbonna e Cresswell titolari. Coufal e Johnson esterni mentre Alvarez, Soucek e Ward-Prowse comporranno la parte centrale. Kudus e Antonio saranno i titolari del duo offensivo.

I neocampioni di Germania per la prima volta nella storia danno continuità al 3-4-2-1 che ha fatto le fortune del club. Hradecky tra i pali, Kossounou, Tah e Stanisic si posizioneranno qualche metro più avanti. Tornano Frimpong e Grimaldo sulle fasce dopo il riposo nel weekend, Xhaka vorrà segnare ancora dopo la rete al Werder Brema e dividerà il palcoscenico con Palacios. Il gioiello Wirtz insieme ad Adli supporteranno Boniface unica punta.

WEST HAM BAYER LEVERKUSEN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Interessanti le quote per le scommesse dela diretta West Ham Bayer Leverkusen con la rimonta da parte degli inglesi che vale addirittura undici volte la posta in palio. Un moltiplicatore niente male, ma che fa comunque contestualizzato: andrebbero battuti i campioni di Germania fin qui mai sconfitti con tre gol di scarto.

Se dovessero venir superati i due gol dell’andata, dunque se si avverasse la giocata Over 2.5, la quota vincente sarebbe di 1.62 ovvero la stessa del segno Goal, vale a dire entrambe le formazioni a segno.











