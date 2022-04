DIRETTA/ West Ham Eintracht video streaming tv: quasi 50 anni dalla scorsa volta

DIRETTA WEST HAM EINTRACHT: I TESTA A TESTA

La diretta di West Ham Eintracht ci consegna due precedenti: ne abbiamo parlato anche in altra sede, bisogna tornare al 1976 ed è un ottimo ricordo per gli Hammers, perché in quell’edizione di Coppa delle Coppe era arrivata la finale eliminando la squadra di Francoforte in quella che anche all’epoca era una semifinale. In Germania aveva vinto l’Eintracht per 2-1 in rimonta (gol di Graham Paddon per gli inglesi), ma al Boylen Ground il West Ham aveva girato le carte in tavola: tra il 49’ e il 67’ avevano segnato due volte Trevor Brooking, in seguito diventato Sir, e una Keith Robson. La rete di Klaus Beverungen aveva dato speranze all’Eintracht ma era arrivata troppo tardi; il West Ham era volato in finale, ancora oggi l’ultima giocata in Europa.

L’aveva persa contro l’Anderlecht di Arie Haan e Rob Rensenbrink: quest’ultimo aveva segnato il temporaneo 1-1 sfruttando l’errore di Frank Lampard Sr. (quasi subito sostituito) che giocava come difensore per il West Ham ed è il padre di quel Frank Lampard che ha vinto tutto con il Chelsea, ma che prima di diventare un alfiere dei Blues si è fatto le ossa proprio negli Hammers, seguendo dunque le orme del genitore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WEST HAM EINTRACHT STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La visione della diretta di West Ham Eintracht sarà disponibile in Italia esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione.

Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta di Atalanta Torino potrà essere seguita in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PARTITA DIFFICILE DA DECIFRARE!

La diretta di West Ham Eintracht andrà in scena giovedì 28 aprile a partire dalle ore 21.00 al London Stadium: la partita è valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Le due squadre si affronteranno in quello che è il penultimo atto della competizione: nello scorso turno gli inglesi hanno eliminato senza difficoltà il Lione, mentre i tedeschi a sorpresa ed in rimonta hanno avuto la meglio sul Barcellona.

Il favore dei pronostici sulla carta pende per i padroni di casa, ma gli ospiti in questa competizione hanno dimostrato di volere dare il tutto per tutto. In campionato, invece, entrambe non stanno dando il meglio di sé: gli inglesi sono settimi in Premier League, mentre i tedeschi sono noni in Bundesliga. È per questi motivi che il doppio confronto si preannuncia equilibrato, oltre che avvincente. In palio, d’altronde, ci sono i vertici europei.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT

Le probabili formazioni di West Ham Eintracht sono caratterizzate da tre assenze per parte. I padroni di casa non avranno per problemi fisici Diop, Ogbonna e Zouma. Il tecnico Moyes dovrebbe dunque scendere in campo con un 4-2-3-1 così strutturato: Fabianski; Johnson, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Vlasic, Lanzini, Fornals; Antonio. Gli ospiti dovranno invece rinunciare per squalifica Jakic e N’Dicka, nonché per infortunio Ramaj. Il tecnico Glasner dovrebbe dunque optare per un 3-4-2-1 così disegnato: Trapp; Hasebe, Tuta, Hinteregger; Chandler, Rode, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre.

QUOTE WEST HAM EINTRACHT

Le quote di West Ham Eintracht, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favorita la squadra inglese. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 1,95. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 3,45. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece 3,90.











