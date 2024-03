DIRETTA/ West Ham Friburgo risultato live, streaming video tv: gli Hammers ci sono! (EL, 14 marzo 2024)

Questa sera il London Stadium sarà lo scenario di una incredibile diretta di West Ham Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League, la data da segnare è quella di oggi 14 marzo alle ore 18,45.

Dopo la sconfitta di misura subita in Germania la scorsa settimana, con il Friburgo che ha prevalso 1-0, i ragazzi di David Moyes sono determinati a ribaltare il risultato e a conquistare un posto nei prossimi turni della competizione. Dopotutto nella passata stagione gli Hammers hanno vinto la Conference e vogliono arrivare in fondo anche in questa competizione.

Diretta/ Friburgo West Ham (risultato finale 1-0): Gregoritsch, deviazione decisiva (7 marzo 2024)

DIRETTA WEST HAM FRIBURGO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di West Ham Friburgo, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

WEST HAM FRIBURGO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci dalla diretta di West Ham Friburgo alle loro probabili formazioni, iniziamo: per gli Hammers, sembra difficile non vedere Lucas Paquetá dal primo minuto, con il centrocampista brasiliano che è rinato dopo il suo arrivo a Londra. A Paquetá verrà chiesto di impostare il gioco della squadra, ma gli avversari dovranno stare attenti anche ai suoi pericolosi tiri dalla lunga distanza.

Dall’altra parte del campo, per il Friburgo, il giocatore chiave potrebbe essere Doan, schierato sulla fascia destra. in grado di difendere con fermezza e di essere un’arma importante anche in fase offensiva nelle precedenti uscite della squadra tedesca.

WEST HAM FRIBURGO, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo alle quote della diretta di West Ham Friburgo grazie al supporto del bookmaker Snai: il sito dice che il segno 1 è fissato a 2,2 mentre il suo opposto a 2,6. Il pareggio invece è stato fissato a 3.











