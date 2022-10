Diretta West Ham Silkeborg/ Streaming video tv: inglesi favoriti (Conference)

DIRETTA WEST HAM SILKEBORG: VITTORIA DEGLI INGLESI SCONTATA?

La diretta di West Ham Silkeborg andrà in scena giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 21.00 al London Stadium. Le due squadre si affrontano per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. La classifica del Gruppo B vede gli inglesi in vetta a punteggio pieno, con dietro i danesi a quota 6. Se i primi hanno ormai il passaggio del turno in tasca, i secondi devono ancora difendere il secondo posto dalle insidie di Anderlecht e FCSB, le altre due partecipanti.

Diretta/ West Ham Anderlecht (risultato finale 2-1): Esposito accorcia ma non basta!

Entrambe le squadre ad ogni modo arrivano da una sconfitta in campionato. Il West Ham è stato battuto dal Liverpool, mentre il Silkeborg ha avuto la peggio nell’impegno in casa dell’Horsens. La voglia di riscattarsi non manca. L’ultimo turno in Conference League invece ha visto gli inglesi trionfare contro l’Anderlecht, mentre i danesi hanno battuto con punteggio tennistico l’FCSB.

Diretta/ Anderlecht West Ham (risultato finale 0-1): decide Scamacca nella ripresa!

WEST HAM SILKEBORG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DI CONFERENCE LEAGUE

West Ham Silkeborg, partita della fase a gironi di Conference League, sarà visibile in diretta tv e in streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno accedere all’applicazione dell’emittente tramite smart tv, smartphone, tablet e computer. In alternativa, i momenti salienti della gara del London Stadium saranno trasmessi nel contenitore Diretta Gol di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM SILKEBORG

Per quel che concerne le probabili formazioni di West Ham Silkeborg, non ci sono particolari assenze da sottolineare. I padroni di casa quasi certamente andranno a confermare l’undici di partenza delle scorse gare, dato che finora hanno conquistato il pieno bottino a disposizione. Le scelte del tecnico David Moyes dovrebbero essere queste, schierate in un 4-3-3: Areola; Coufal, Johnson, Ogbonna, Cresswell; Lanzini, Downes, Emerson; Paqueta, Bowen, Benrahma. Anche gli ospiti dovrebbero confermare la formazione dello scorso turno dato che hanno ottenuto una vittoria netta. Il modulo utilizzato dal tecnico Kent Nielsen è un 4-3-2-1. Queste le possibili pedine: Larsen; Engel, Felix, Salquist, Sonne; Klynge, Brink, Thordarson; Kusk, Jorgensen; Helenius.

DIRETTA/ Silkeborg West Ham (risultato finale 2-3): Tengstedt accorcia ma non basta!

QUOTE WEST HAM SILKEBORG

Le quote di West Ham Silkeborg offrono il favore del pronostico agli inglesi, che finora hanno dato il meglio di sé in Conference League: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 1.38. Il successo degli ospiti, con il segno 2, invece, è proposto a 7.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA