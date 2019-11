Diretta West Ham Tottenham/ Streaming video tv: la prima di Mourinho con gli Spurs

West Ham Tottenham, diretta dall’arbitro Michael Oliver, sabato 23 novembre 2019 alle ore 13.30 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata della Premier League inglese. Grande attesa per il ritorno in panchina di José Mourinho, fermo dopo la fine dell’esperienza al Manchester United. Il tecnico portoghese è stato chiamato dagli Spurs dopo l’addio a Mauricio Pochettino, che dopo la finale di Champions raggiunta l’anno scorso, la prima nella storia del Tottenham poi persa contro il Liverpool, ha vissuto un avvio di stagione negativo, con gli Spurs quattordicesimi e vicini alla zona retrocessione. Ma comunque avanti di un punto rispetto agli avversari di turno, gli Hammers che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite: vedremo se la voglia di uscire dalla crisi del West Ham si scontrerà con quella di Mourinho di lasciare subito il segno sulla panchina degli Spurs.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di West Ham Tottenham, sabato 23 novembre 2019, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sul satellite sul canale numero 203 di Sky, Sky Sport Football, con la possibilità per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare di vedere il match anche in diretta streaming video tv collegandosi via internet tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone con l’app SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM TOTTENHAM

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in West Ham Tottenham, sabato 23 novembre 2019 presso l’Olympic Stadium di Londra, sfida valevole per la tredicesima giornata della Premier League inglese. Il West Ham di Manuel Pellegrini schiererà un 4-1-4-1: Martin; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Rice; Yarmolenko, Fornals, Snodgrass, Anderson; Haller. Prima sulla panchina del Tottenham per José Mourinho che schiererà un 4-3-1-2: Gazzaniga; Aurier, Dier, Davynson, Davies; Sissoko, Lo Celso, Winks; Alli; Son, Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’incontro, l’agenzia Snai vede il Tottenham favorito con quota per il segno 2 fissata a 1.75, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 4.20 e l’eventuale successo del West Ham viene proposto a 4.10. Over 2.5 proposto a una quota di 1.55 per chi scommetterà sul numero di gol complessivi nella partita, mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.50.



