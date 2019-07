Diretta Wimbledon 2019/ Berrettini Baghdatis streaming video tv, risultato live

A Wimbledon 2019, nella giornata di giovedì 4 luglio – inizio dei match alle ore 12:00 – si completa il secondo turno dei tabelloni principali: tornano in campo i due italiani che fanno parte del seeding e che, di conseguenza, rappresentano le nostre migliori speranze. Match sicuramente abbordabile per Fabio Fognini, che però dovrà essere bravo a recuperare dopo la maratona di oltre tre ore contro Frances Tiafoe per rispettare il pronostico che lo vede favorito contro l’ungherese Marton Fucsovics, vincitore di un solo titolo Atp (maggio 2018 a Ginevra). Il compito per Matteo Berrettini, uno che sull’erba potrebbe anche arrivare in fondo, è meno agevole: il romano infatti se la vede con Marcos Baghdatis, il cipriota che ha annunciato il ritiro dopo questo torneo e dunque potrebbe essere all’ultima partita in carriera. Sarà una sfida tra un grande specialista della superficie e un giovane che, al netto della falsa partenza contro Aljaz Bedene, ha fatto vedere di poter essere un fattore importante su questi campi; vedremo dunque se entrambi i nostri rappresentanti faranno strada, va anche detto che eventualmente si incrocerebbero soltanto in semifinale anche se in questo Wimbledon 2019 c’è ancora tempo per questo scenario.

La diretta tv di Winbledon 2019 garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi in particolar modo ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e per i clienti ci sarà naturalmente la possibilità di seguire le tante partite proposte anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Tra i match odierni in programma a Wimbledon 2019, spiccano naturalmente quelli dei due big: dopo l’inizio shock con set perso da Lloyd Harris, Roger Federer ha dominato all’esordio e ora se la vede con Jay Clarke, britannico di 20 anni che ha ottenuto una wild card per essere nel main draw e che si era fatto notare due anni fa per aver battuto, in coppia con Marcus Willis, la coppia campione in carica e formata da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Per Rafa Nadal invece il compito è davvero ostico: il suo avversario è Nick Kyrgios, australiano bizzoso ma di straordinario talento che, quando concentrato sul gioco e non su fattori esterni, può essere devastante. Lo spagnolo lo ha imparato a sue spese lo scorso marzo ad Acapulco, quando è stato battuto con infinite polemiche sui comportamenti del classe ’95; per di più il bilancio delle sfide recita 3-3 e dunque sulla carta si tratta di un match nel quale Nadal potrebbe anche essere eliminato senza troppi sussulti. Proseguendo, vedremo all’opera Marin Cilic, finalista di due anni fa e impegnato contro Joao Sousa in una partita non scontata; nel tabellone femminile torna la numero 1 Ashleigh Barty – contro Alison Van Uytvanck – e gioca la campionessa in carica Angelique Kerber contro Lauren Davis, attenzione ovviamente a Serena Williams che, dopo aver eliminato la nostra Giulia Gatto-Monticone, ha nella diciottenne slovena Kaja Juvan la prossima avversaria.



