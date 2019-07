Diretta Wimbledon 2019/ Berrettini Bedene streaming video e tv, orario (tennis)

Seconda giornata di match a Wimbledon 2019: il torneo di tennis dello Slam, sull’erba di Londra, è appena cominciato ma siamo già nel vivo, perchè ovviamente trattandosi di un Major anche i big sono impegnati nel primo turno. Oggi affrontiamo le sfide nella parte bassa del tabellone Atp e la metà alta del main draw Wta: ancora tanti italiani in campo – si parte alle ore 12:00 di casa nostra – ma anche diversi big come Roger Federer e Rafa Nadal, che si sono “scambiati” la testa di serie (ne abbiamo parlato ieri) e che viaggiano verso quella che per chiunque sarebbe la semifinale migliore. In campo però anche Kei Nishikori e il giovane canadese Denis Shapovalov, mentre Alex De Minaur che, da buon australiano, è chiamato ad un grande risultato sull’erba ha pescato il nostro Marco Cecchinato, in calo e non a suo agio su questa superficie. Tra le donne, attenzione in particolare al primo Slam di sempre che Ashleigh Barty gioca da numero 1 Wta; in più c’è Serena Williams, sfortunata la nostra Giulia Gatto-Monticone che se la deve vedere con una delle tenniste più forti della storia, ancora in grado di fare a differenza se al 100% della forma fisica. Non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2019, per un’altra giornata di grande tennis.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Winbledon 2019 è garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi in particolar modo ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e per i clienti ci sarà naturalmente la possibilità di seguire le tante partite proposte anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: GLI ITALIANI

Come abbiamo detto, martedì 2 luglio a Wimbledon 2019 ci saranno ancora tanti italiani: fortunatamente il nostro movimento sembra essere in ripresa e sarà interessante vedere oggi Matteo Berrettini, reduce da un periodo straordinario che gli ha garantito la testa di serie numero 17. Il romano affronta Aljaz Bedene in un primo turno tutto sommato agevole; detto di Cecchinato, il tabellone Atp ci regala anche una partita interessantissima tra Fabio Fognini, che ha il numero 12 del seeding ma sull’erba non è mai stato un giocatore devastante, e il giovane statunitense Frances Tiafoe che invece è tra gli outsider più accreditati per fare un grande risultato. Avremo anche Salvatore Caruso che sfida Gilles Sione, mentre nel main draw femminile la Gatto-Monticone, che prima dei 30 anni non era mai arrivata ad un primo turno di uno Slam, lo gioca per la seconda volta consecutiva dopo averlo fatto al Roland Garros. Tante le sfide interessanti a Wimbledon 2019 per quanto riguarda il tabellone delle donne: tra queste il derby tedesco tra Angelique Kerber, campionessa in carica e dunque osservata speciale (arriva dalla finale a Eastbourne) e Tatjana Maria, ma anche il grande ritorno di Maria Sharapova che se la deve vedere con Pauline Parmentier, e sta provando a ricostruirsi una carriera a 32 anni.



