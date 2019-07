Diretta Wimbledon 2019/ Djokovic Hurkacz streaming video e tv, orario (3° turno)

A Wimbledon 2019 è tempo di giocare per il terzo turno, torna in campo naturalmente la prima metà del tabellone sia maschile sia femminile, cioè quei giocatori che nel secondo turno avevano giocato mercoledì: venerdì 5 luglio si parte come sempre alle ore 12:00 e tra i principali match del giorno avremo ovviamente Novak Djokovic che se la vede con il giovane polacco Hubert Hurkacz, mentre nel tabellone femminile torna a giocare la quindicenne Cori Gauff che a questo punto non si pone più limiti, e che se la vedrà contro la slovena Polona Hercog che a sorpresa ha fatto fuori Madison Keys, cancellando alla teenager la possibilità di disputare un altro derby dopo quello trionfale contro Venus Williams. In ottica italiana invece sarà naturalmente il giorno di Thomas Fabbiano, che se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco, mentre dovremo attendere domani per rivedere in campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini, che infatti hanno giocato e vinto ieri nel secondo turno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

Sarà una giornata intensa quella di Wimbledon 2019: vincere oggi significherebbe andare alla seconda settimana del torneo, perché come noto domenica non si gioca e dunque si tornerà in campo direttamente lunedì. Nella parte bassa del tabellone maschile ci sono buone opportunità per tutti: Kevin Anderson e Milos Raonic, che si possono incrociare agli ottavi, sono gli unici che potrebbero tornare a giocare non solo una finale a Wimbledon ma anche un ultimo atto negli Slam, mentre il nuovo che avanza è rappresentato da Karen Khachanov già vincitore di Parigi-Bercy. Attenzione agli outsider: Reilly Opelka ha eliminato Stan Wawrinka, Jiry Vesely ha fatto il colpo grosso al primo turno contro Alexander Zverev. Nel tabellone femminile come sempre ci sono tante storie da raccontare: non solo Coco Gauff, anche la classe 2000 Dayana Yastremska che dopo il colpo su Sofia Kenin affronta Viktorija Golubic, Veronika Muchova può rinverdire i fasti della Repubblica Ceca ma il big match è naturalmente quello tra le due ex numero 1, ovvero Simona Halep che ha vinto molto meno di quanto avrebbe potuto e Victoria Azarenka, che dopo l’infortunio al piede, la maternità e i problemi legali dovuti all’affidamento del figlio non è più tornata sui suoi abituali standard. Chi vincerà potrebbe affrontare la più volte citata Gauff, a meno che la Hercog non decida di continuare nella sua grande corsa.



