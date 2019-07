Diretta Wimbledon 2019/ Federer Pouille streaming video e tv, risultato 3° turno

A Wimbledon 2019 si completa oggi (sabato 6 luglio) il terzo turno, torna in campo naturalmente la parte del tabellone sia maschile sia femminile che nel secondo turno aveva giocato giovedì, prima della tradizionale sosta per la Middle Sunday: la diretta Wimbledon 2019 come sempre alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) e tra i principali match del giorno avremo ovviamente le partite delle due stelle più attese del tennis mondiale, ancora una volta star di Wimbledon insieme a Novak Djokovic. Parliamo naturalmente di Roger Federer e Rafa Nadal: curiosamente entrambi incroceranno la strada con avversari francesi, perché lo svizzero se la vedrà con Lucas Pouille mentre lo spagnolo affronterà Jo-Wilfried Tsonga in quello che potenzialmente è il big-match del sabato. In ottica italiana invece sarà naturalmente il giorno di Fabio Fognini e Matteo Berrettini, che andranno a caccia di un posto nella seconda settimana rispettivamente contro l’americano Tennys Sandgren e l’argentino Diego Schwartzman.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

Sarà una giornata intensa quella che vivremo nella diretta Wimbledon 2019: vincere oggi significa andare alla seconda settimana del torneo, traguardo mai banale. Abbiamo detto dei due azzurri che ci regaleranno grandi emozioni, in più potremo ammirare in azione anche Roger Federer e Rafa Nadal, per di più lo spagnolo contro Tsonga, di conseguenza potrebbero bastare queste quattro partite a definire sabato 6 luglio come una partita da non perdere a Wimbledon 2019. Dobbiamo però doverosamente citare almeno due partite anche del tabellone femminile, pure in questo caso giunto al terzo turno: la fresca numero 1 del mondo Ashleigh Barty dovrà affrontare la britannica Harriet Dart, mentre colei che è ancora per tutti la regina del tennis femminile (non ce ne voglia l’australiana, la storia parla chiaro…) – parliamo naturalmente di Serena Williams – giocherà contro la tedesca Julia Goerges. Per riepilogare: due italiani, Roger Federer, Rafa Nadal e Serena Williams. Gli appassionati di tennis oggi avrebbero tutti i motivi per passare l’intera giornata davanti al televisore, per un sabato di lusso a Wimbledon 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA