Diretta Wimbledon 2019/ S. Williams Strycova streaming video tv: semifinali femminili

A Wimbledon 2019 oggi giovedì 11 luglio è il giorno delle semifinali nel tabellone femminile. Nella seconda settimana del torneo di Londra, dopo il lunedì con tutti gli ottavi, vige l’alternanza dei giorni: oggi dunque naturalmente tornano in campo le donne che hanno giocato martedì i loro quarti. La diretta Wimbledon 2019 avrà inizio alle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali), almeno per quanto riguarda il singolare, appunto perché avremo “solo” due partite sul campo Centrale. Questo è inevitabile: più si va avanti, più cala la quantità degli incontri, di cui però aumentano qualità ed importanza. Vivremo dunque nel pomeriggio le semifinali Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep, due partite certamente molto interessanti anche se a Wimbledon sono già cadute con ampio anticipo molte altre big, come ormai è una costante del tennis femminile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

Sarà una giornata intensa quella che vivremo nella diretta Wimbledon 2019, pur se dedicata esclusivamente al tabellone femminile. Le due semifinali si faranno apprezzare, pur se per motivi differenti. Nella partita di Serena Williams i riflettori saranno puntati tutti sulla grande campionessa americana, in teoria nettamente favorita contro la ceca Barbora Strycova, che è arrivata in semifinale pur non essendo testa di serie. Strycova dunque cercherà una nuova impresa, ma per Serena Williams è alla portata l’ennesima finale a Wimbledon. Si annuncia invece equilibrata la sfida tra la rumena Simona Halep e l’ucraina Elina Svitolina, rispettivamente teste di serie numero 7 e numero 8 del torneo più prestigioso del mondo: nei quarti hanno rispettato il pronostico che le vedeva entrambe favorite, in semifinale naturalmente il gioco si farà più duro per entrambe e potremmo assistere a un match molto stuzzicante.



