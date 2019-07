Diretta Wimbledon 2019/ Sousa Nadal, streaming video e tv: risultato (ottavi)

Dopo la consueta sosta domenicale, quest’anno rispettata visto il bel tempo che finora ha regnato, il grande tennis torna in diretta dall’erba di Wimbledon 2019, visto che oggi lunedi 8 luglio 2019 avranno inizio i tanti attesi ottavi di finale. Si entra quindi nel vivo nell’appuntamento del tennis sull’erba più famoso al mondo e tra i più attesi di tutto il circuito internazionale ATP e WTA, dove la tradizione e la storia la fanno da padrone insieme al grande tennis. Volendo quindi subito andare a vedere quali saranno gli incroci attesi oggi va però detto che pure per questa fase del torneo, la diretta Wimbledon 2019 non avrà inizio prima delle ore 12,00 italiane (e quindi le ore 11.00 locali). Tanti poi i protagonisti attesi oggi, da Serena Williams a Roger Federer senza dimenticare Matteo Berrettini, ultimo italiano nel tabellone dopo l’out al terzo turno di Fabio Fognini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

IL CALENDARIO DEI MATCH ODIERNI

Andiamo quindi subito a controllare quali saranno gli incontri previsti per oggi, giunti agli ottavi di finale per Wimbledon 2019: chi oggi a fine giornata avrà in mano un pass per i quarti di finale? Nel tabellone maschile dobbiamo tenere d’occhio sul campo centrale la sfida tra Sousa e Nadal che partirà indicativamente alle ore 13,00 locali (le nostre 14,00) ma non scordiamo che proprio qua, dopo la sfida femminile Konta-Kvitova i riflettori si accenderanno sulla sfida tra Berrettini e Federer. In realtà come detto la giornata di grande tennis sull’erba cominciare però alle nostre ore 12.00, orario però che vedrà in campo solo le donne: ecco in questo senso attese al campo duo Barty-Riske e al campo numero 3 Svitolina-Martic, mentre dovremmo attendere per le ore 14,00 al campo numero 1 perché entri nel vivo l’incontro tra Serena Williams e Suarez Navarro, primo match in questa parte del comprensorio.



