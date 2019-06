Diretta Wimbledon 2019/ Streaming video tv: risultati e orario dei match (tennis)

Il grande spettacolo di Wimbledon 2019 prende finalmente il via: lunedì 1 luglio scatta il torneo più prestigioso nella stagione del tennis, che ci terrà compagnia per le prossime due settimane. I campioni in carica sono Novak Djokovic, che però ha già perso l’occasione per fare il Grande Slam di calendrio, e Angelique Kerber che non ha particolarmente brillato nella prima metà della stagione, pur avendo giocato la finale di Eastbourne soltanto due giorni fa; naturalmente poi, trattandosi dei Championships, è inevitabile porre l’accento su Roger Federer che va ancora a caccia del nono titolo da queste parti, e che intanto ha vinto ad Halle per la decima volta. Torna anche Serena Williams e ci sarà finalmente Andy Murray, che però giocherà soltanto il doppio; sarà chiaramente un grande spettacolo, anche se a livello di sorprese l’erba, almeno negli ultimi anni, non ne ha regalate tantissime se non in campo femminile. Basti pensare che il torneo maschile è terra di conquista dei Big Four da ormai 16 anni; chissà se in questa stagione potrà finalmente esserci un ribaltone, intanto noi ci mettiamo comodi per assistere alla diretta di Wimbledon 2019 che spalanca le porte sulla sua prima giornata di match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Winbledon 2019 è garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi in particolar modo ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e per i clienti ci sarà naturalmente la possibilità di seguire le tante partite proposte anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: IL CONTESTO

Parlando di Wimbledon 2019, dobbiamo appunto dire che il grande atteso rimane Roger Federer: lo svizzero è l’unico big ad aver giocato tra il Roland Garros e i Championships e come detto ha messo in bacheca il decimo titolo ad Halle. L’erba rimane la sua grande superficie, anche se il fisico non è più quello di un tempo e sulla distanza dei cinque set anche uno come lui può pagare pegno, soprattutto contro avversari più pronti. Resta però uno dei favoritissimi, insieme a Djokovic che può fare un altro bis dopo quello già centrato nel 2014-2015, e naturalmente a Rafa Nadal: a dire il vero lo spagnolo dopo il secondo titolo (2010) ha sempre faticato in questo torneo e non è più riuscito a imporsi, se vogliamo allora il suo grande obiettivo è quello di tornare finalmente competitivo anche sull’erba dove ha giocato finali epiche contro Federer. A seguire ci sono tutti gli altri: finalmente tra i potenziali giocatori in grado di arrivare in fondo possiamo mettere anche il nostro Matteo Berrettini, che ha fatto vedere grandi cose e che lo stesso Federer ha definito come “impressionante”, consigliando tutto il circuito di tenerlo d’occhio perché potrebbe regalare ottimi risultati. Dunque, adesso rivolgiamo la nostra attenzione ai tanti campi sui quali anche il torneo femminile sta per cominciare: è venuto il momento di lasciar parlare lo spettacolo di Wimbledon 2019…



© RIPRODUZIONE RISERVATA