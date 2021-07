Diretta Wimbledon 2021/ Djokovic Shapovalov streaming video tv: semifinali maschili

DIRETTA WIMBLEDON 2021: OGGI LE SEMIFINALI MASCHILI

Alle ore 14:30 di venerdì 9 luglio scattano le due semifinali maschili a Wimbledon 2021: appuntamento con la storia per il tennis italiano, perché una di queste sfide è Berrettini Hurkacz – ce ne occupiamo in specifica sede – che potrebbe consegnare la prima finale ai Championships di un nostro rappresentante. L’altra semifinale è Djokovic Shapovalov: un signore che ha vinto 19 volte gli Slam (5 solo qui a Londra) contro un giovane che mai era arrivato nella Top 4 di un Major. Finalmente stiamo arrivando a un ricambio generazionale profondo a livello Atp, con Roger Federer demolito nei quarti e Rafa Nadal che nemmeno si è presentato qui; la speranza ora è che Berrettini vada in finale, ma staremo a vedere.

DIRETTA/ Berrettini Auger-Aliassime (risultato finale 3-1): è semifinale a Wimbledon!

Sono davvero tanti i temi di interesse per questa giornata di Wimbledon 2021, primo tra tutti il fatto che per una volta Novak Djokovic rappresenta la mosca bianca: il numero 1 Atp è l’unico giocatore tra i quattro semifinalisti a conoscere questo contesto ai Championships, e condivide con il solo Matteo Berrettini (che ce l’ha agli Us Open) il fatto di aver già giocato la semifinale di un Major. Lui però ne ha innumerevoli, contro una in totale per gli altri tre: sarà ancora lui a prevalere? Lo scopriremo, ma intanto bisogna far parlare il campo centrale e, in attesa della diretta di Wimbledon 2021, provare a presentare i temi principali delle semifinali.

Alja Tomljanovic, fidanzata Matteo Berrettini/ Tifosa speciale a Wimbledon 2021

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE SEMIFINALI

La diretta tv delle due semifinali di Wimbledon 2021 sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno seguire il match dello slam di tennis sui canali dedicati. In assenza di un televisore i clienti avranno la possibilità del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone mentre per tutte le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale, bisognerà riferirsi al sito ufficiale www.wimbledon.com.

DIRETTA/ Berrettini Ivashka (risultato finale 3-0), Wimbledon 2021: il sogno continua

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

A Wimbledon 2021 è dunque tempo di semifinali maschili. Per Matteo Berrettini come detto c’è un appuntamento con la storia contro Hubert Hurkacz, ma la storia la può scrivere qualunque dei giocatori arrivati a questo livello dello Slam. Se Djokovic punta ad agganciare i 20 Slam vinti da Federer e Nadal, per qualunque altro dei suoi sfidanti si tratterebbe del primo Major in carriera; non solo, Denis Shapovalov e il già citato Hurkacz possono anche diventare i primi del rispettivo Paese a mettere in bacheca uno Slam (il Canada per la prima volta di sempre ha avuto due rappresentanti ai quarti). Dal punto di vista degli incroci, chiaramente il numero 1 e campione in carica parte nettamente favorito contro Shapovalov, che però potrebbe essere il classico giocatore “in missione”, capace di fare il definitivo salto di qualità una volta centrata la prima semifinale. Dall’altra parte, forse Berrettini ha qualcosina in più sull’erba rispetto a Hurkacz, ma il polacco è un giocatore assolutamente cresciuto e lo ha dimostrato al Miami Open, quando ha vinto la finale contro il nostro Jannik Sinner e ha incamerato il primo – e finora unico – Masters 1000, un titolo che parecchi dei suoi colleghi non hanno mai vinto. Insomma, staremo a vedere: ci sono tutti gli ingredienti per una grande giornata qui a Wimbledon 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA