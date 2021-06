Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: dopo due anni si torna a Londra! (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: FINALMENTE I CHAMPIONSHIPS!

Finalmente ci siamo: lunedì 28 giugno è il giorno in cui prende ufficialmente il via Wimbledon 2021, il terzo torneo dello Slam nella stagione del tennis internazionale e certamente il più prestigioso, almeno da un punto di vista del blasone e dell’immaginario collettivo, per tutta la tradizione che si trascina e le sue peculiarità. Soprattutto, quest’anno Wimbledon 2021 significa il ritorno sull’erba di Londra dopo due anni: l’anno scorso la pandemia di Coronavirus aveva messo a dura prova il mondo dello sport, dunque anche il tennis e ai Championships si era deciso di non giocare, anche per la delicata situazione del Regno Unito.

Jannik Sinner verso Wimbledon/ "Lavoro costante e rispetto per tutti, le mie regole"

Per questo motivo tornare a giocare questo torneo assume un significato ancor più interessante e affascinante, perché avevamo davvero tanta voglia di assistere a uno spettacolo simile che nella stagione del tennis 2020 è mancato tantissimo; Wimbledon potrebbe essere equiparato a un Mondiale di calcio o di un’altra competizione sportiva, per il tennis è sempre difficile fare questi paragoni ma è giusto per far capire quale sia il fascino che lo accompagna. Vedremo cosa succederà nella diretta di Wimbledon 2021 per questa prima giornata, intanto possiamo presentarne i temi principali.

DIRETTA DJOKOVIC FEDERER/ Nole ha vinto Wimbledon, Roger eroico. Risultato finale 3-2

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2021 è affidata a Sky Sport: è l’unico torneo dello Slam che viene trasmesso dalla televisione satellitare, che per l’occasione aprirà più canali ma solo in esclusiva ai suoi abbonati. I quali, in assenza di un televisore, potranno seguire i match anche con il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go; il sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, è liberamente consultabile e fornirà informazioni utili, contenuti multimediali e i tabellini delle partite aggiornati in tempo reale.

Bjorn Borg & John McEnroe/ La vera storia dietro al film: poche sfide, tanta epica

DIRETTA WIMBLEDON 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Essendo il primo giorno, possiamo parlare di Wimbledon 2021 partendo da alcune delle peculiarità che accompagnano il torneo dello Slam. A parte la superficie, non certo un unicum nel mondo del tennis, qui cambia anche il calendario: gli altri Major scattano la domenica “frammentando” il primo turno, ai Championships invece questo giorno della settimana rimane sacro (tradizione) e dunque il prossimo 4 luglio sappiamo già che sarà tutto fermo, 24 ore di riposo che appunto sono un’anomalia in questo contesto.

Wimbledon però compensa l’assenza di tennis con il Manic Monday: così chiamato perché il lunedì seguente avremo in programma la totalità degli ottavi di finale maschili e femminili, per una straordinaria giornata di tennis, appunto “da fanatici” per dirla così. Possiamo anche ricordare che il torneo dello Slam terminerà domenica 11 luglio con la finale maschile; per il resto abbiamo come sempre la speranza che gli italiani possano farsi valere, che possiamo assistere ad un grande spettacolo, che il tennis a Wimbledon 2021 sia davvero protagonista perché dopo due anni non vedevamo davvero l’ora che fosse così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA