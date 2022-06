Diretta Wimbledon 2022/ Berrettini Garin streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2022: ECCO BERRETTINI GARIN!

Wimbledon 2022 torna ad aprire le sue porte martedì 28 giugno: il torneo dello Slam a Londra arriva alla seconda giornata che chiude oggi il primo turno, a partire dalle ore 12:00 saremo in campo per assistere ai match nella parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile – dunque attenzione, ci sarà l’esordio di Iga Swiatek che quest’anno ha vinto tutto, e ora va a caccia della definitiva consacrazione volendo mettere in bacheca il secondo Slam in carriera. Oggi però ci sarà anche Berrettini Garin, l’esordio del nostro Matteo Berrettini: il romano arriva qui con due titoli consecutivi sull’erba, e difendendo la finale vinta l’anno scorso.

Non sarà l’unico italiano in gara nella diretta di Wimbledon 2022: nel torneo maschile infatti scopriremo anche l’esordio di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 27 e impegnato contro Denis Kudla, e di Lorenzo Musetti che invece non ha pescato troppo bene nel sorteggio, e infatti dovrà giocare contro Taylor Fritz che, tanto per aggiungere carne al fuoco, si presenta ai Championships avendo appena trionfato a Eastbourne. Sarà dunque una giornata ricca e intensa, con tanti altri protagonisti; vedremo come andranno le cose quando tra poco saremo in campo per giocare e portare a termine il primo turno, sperando che la pioggia non si presenti visto che in Inghilterra non si può mai dire…

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE BERRETTINI GARIN

La diretta tv di Wimbledon 2022 viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: è questo infatti l’unico Slam che nella stagione di tennis sia riservato agli abbonati Sky, che potranno selezionare in particolar modo il canale Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma poi affidarsi agli altri che nel corso della giornata seguiranno il torneo. In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai match tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go; infine va ricordato che è liberamente consultabile il sito ufficiale all’indirizzo www.wimbledon.com, per avere accesso alle informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Se nella diretta di Wimbledon 2022 ci sono tre italiani impegnati nel tabellone maschile, con riferimento alle partite di martedì 28 giugno, nel torneo femminile sono invece due le nostre rappresentanti che giocheranno il primo turno dello Slam. Camila Giorgi è riuscita ad arrivare a Londra con la testa di serie numero 21, anche grazie ai buoni risultati ottenuti di recente: la maceratese apre il suo percorso contro la polacca Magdalena Frech, avversaria contro cui ovviamente la Giorgi parte favorita anche se, quando si tratta di lei, non si può davvero mai dire quale possa essere l’esito del match.

Jasmine Paolini invece giocherà contro Petra Kvitova: davvero tosto l’impegno che attende la lucchese, la ceca sarà anche lontana dai suoi standard ma si tratta pur sempre di una giocatrice che ha vinto due volte Wimbledon nel corso della carriera, e soprattutto sabato ha trionfato a Eastbourne tornando ad assaporare la sensazione di sollevare un trofeo Wta. Insomma, sarà davvero complicato ma noi sogniamo chiaramente un sei su sei nel primo turno di Wimbledon 2022, poi come sempre saranno i campi a fornire le loro risposte…











