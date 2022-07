Diretta Wimbledon 2022/ Nadal Fritz streaming video tv, orario dei match

DIRETTA WIMBLEDON 2022: SI COMPLETANO I QUARTI DI FINALE

La diretta di Wimbledon 2022 è in una fase sempre più determinante per le sorti del torneo più prestigioso al mondo di tennis, lo Slam più atteso che si gioca sull’erba di Londra. Oggi mercoledì 6 luglio si completa il tabellone dei quarti di finale e avremo quindi tutti i nomi dei semifinalisti, sia in campo maschile sia in quello femminile. Si comincerà a giocare alle ore 14.00 italiane e in primis avremo le due partite femminili, Tomljanovic Rybakina sul Campo 1 e mezz’ora più tardi Halep Anisimova sul Centrale.

Gli stessi due campi saranno protagonisti con gli ultimi due quarti di finale maschili di Wimbledon 2022, logicamente a seguire le partite femminili: appuntamento con Garin Kyrgios sul Campo 1 e con Nadal Fritz invece sul leggendario Centrale di Wimbledon, che ha compiuto 100 anni domenica, giorno della vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Ieri l’altoatesino ha sfiorato un’impresa ancora più grande, vincendo i primi due set contro Novak Djokovic che si è poi salvato al quinto set, dunque non ci sono più italiani in gara, ma resta comunque molto interessante scoprire che cosa accadrà nella diretta di Wimbledon 2022…

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 oggi vedrà in primo piano Rafael Nadal. Tante stelle sono già cadute sia nel tabellone maschile sia in quello femminile, il tennis così si aggrappa sempre più ai due “eterni” Novak Djokovic e Rafael Nadal, anche se noi avremmo parlato molto volentieri oggi dell’impresa che Jannik Sinner ha solamente sfiorato ieri contro il serbo. Inutile nascondersi che, giunti a questo punto, ora tutti si attendono una finale Djokovic Nadal per nobilitare uno Wimbledon 2022 finora ricco di colpi di scena, alcuni anche sfortunati come il ritiro causa Covid del nostro Matteo Berrettini.

Finora abbiamo visto un Rafael Nadal decisamente convincente, ad esempio con la netta vittoria contro il nostro Lorenzo Sonego nel terzo turno, ma anche grazie al successo sempre in tre set negli ottavi di finale contro l’olandese Botic van de Zandschulp, che certamente non è un fenomeno ma sull’erba vanta un livello molto buono. Oggi l’esame sarà interessante contro lo statunitense Taylor Fritz, che finora non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set: Nadal è logicamente favorito, ma staremo a vedere se e quanto si farà difficile per lui la partita dei quarti di finale nella diretta di Wimbledon 2022.











