Diretta Wimbledon 2022/ Nadal Van de Zandschulp streaming video tv, orario match

DIRETTA WIMBLEDON 2022: NADAL, KYRGIOS E TANTO ALTRO

Gli ottavi di finale a Wimbledon 2022 proseguono lunedì 4 luglio: in questa giornata si comincia come sempre alle ore 12:00, purtroppo non ci saranno italiani in questi due lati del tabellone (parte bassa per gli uomini, parte alta per le donne) ma è stata eliminata anche la numero 1 Iga Swiatek, la cui striscia record di 37 match è stata interrotta da Alizé Cornet. I motivi di interesse tuttavia non mancano: in campo c’è Rafa Nadal, che dopo aver dominato contro il nostro Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi di Wimbledon per la decima volta e ora affronta il sempre più concreto Botic Van de Zandschulp, partendo ovviamente favorito.

Nei quattro match che riguardano il torneo Atp bisognerà poi porre grande attenzione in Nick Kyrgios, caldo come non mai: l’istrionico australiano ha fatto fuori anche Stefanos Tsitsipas e ora il suo avversario si chiama Brandon Nakashima, il giovane Usa che invece aveva eliminato Denis Shapovalov. Per Taylor Fritz l’insidia è l’altro australiano Jason Kubler, il nome a sorpresa nella diretta di Wimbledon 2022; infine avremo Cristian Garin, cileno che sta progredendo anche sull’erba, impegnato contro il terzo aussie in questa parte di tabellone, vale a dire un Alex De Minaur chiamato al definitivo salto di qualità.

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella parte alta del tabellone femminile a Wimbledon 2022 non c’è più Iga Swiatek: a questo punto è difficile dire chi sia la reale favorita per andare in finale, ci sono tante sorprese ma anche giocatrici che hanno le armi per arrivare in fondo. Sicuramente il big match è quello tra Paula Badosa, testa di serie numero 4 del ranking, e Simona Halep che Wimbledon lo ha già vinto, ma ha giocato poco nell’ultimo periodo e va alla ricerca della condizione migliore; Alizé Cornet, che già otto anni fa ai Championships aveva fatto fuori la numero 1 (era Serena Williams) se la vede con Ajla Tomljanovic che continua a sorprendere – ha eliminato Barbora Krejcikova, campionessa al Roland Garros 2022.

Poi naturalmente attenzione a Elena Rybakina, kazaka con un fisico dominante che però rischia contro la veterana Petra Martic, che in particolare sull’erba sa esprimersi molto bene. L’ultimo ottavo Wta nella diretta di Wimbledon 2022 è quello tra Amanda Anisimova, classe 2001 che negli Slam ha già una semifinale (a Parigi) e vuole esplodere definitivamente, e Harmony Tan che dopo il colpo su Serena Williams ha avuto un tabellone aperto, ma con grande merito è arrivata al quarto turno e ora vuole proseguire il suo sogno. Vedremo come andranno le cose in campo…











