Diretta Wimbledon 2022/ Sinner Isner streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2022: C’È SINNER ISNER!

Venerdì 1 luglio, alle ore 12:00 di casa nostra, si apre un’altra intensa e interessante giornata a Wimbledon 2022: il match che ci riguarda da molto vicino è Sinner Isner, terzo turno nel torneo dello Slam con l’alto atesino che va a caccia di gloria e dell’ingresso nella seconda settimana. Dopo la vittoria in 4 set su Mikael Ymer, uno Jannik Sinner abbastanza in palla affronta il veterano di mille battaglie John Isner: servizio esplosivo e non solo, lo statunitense è stato anche un Top Ten e qui a Wimbledon ha scritto la storia, giocando (e vincendo) il match più lungo di sempre contro Nicolas Mahut.

DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Streaming video: al terzo turno Nadal-Sonego!

Avversario dunque tosto per Sinner, che nella diretta di Wimbledon 2022 sa di non poter dare alcunchè per scontato; anche perché, in caso di vittoria agli ottavi potrebbe trovarsi di fronte Carlos Alcaraz (che gioca contro Oscar Otte) e dunque ci sarebbe una sfida attesissima da parecchi addetti ai lavori. C’è comunque tempo per pensarci: prima Sinner dovrà provare a battere Isner, la sensazione è che per come sta giocando parta favorito ma, soprattutto negli Slam, l’esperienza ha il suo peso specifico e il gigante statunitense, che arriva dalla vittoria su Andy Murray (sempre in quattro set), da questo punto di vista ha sicuramente tanto in più. staremo a vedere come andranno le cose in campo…

DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Sinner vola al terzo turno: battuto Ymer!

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER ISNER

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta Wimbledon 2022/ Musetti Fritz (0-3) video streaming tv: crolla l'italiano!

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 per questo venerdì non sarà solo Sinner Isner: il terzo turno lo gioca anche Novak Djokovic, il campione in carica che affronta il derby contro un Miomir Kecmanovic certamente cresciuto nel corso della stagione, anche se forse non ancora in maniera definitiva. In caso di vittoria, agli ottavi Djokovic giocherebbe contro Nikoloz Basilashvili o magari Tim Van Rijthoven: attenzione al venticinquenne olandese, che tre settimane fa ha vinto il primo titolo Atp proprio sull’erba (a ‘s-Hertogenbosch) battendo in finale Daniil Medvedev, mentre qui a Wimbledon 2022 ha già eliminato Reilly Opelka.

Certo contro Djokovic ai Championships sarebbe un discorso ben diverso, ma sicuramente Van Rijthoven è in forte ascesa. Come Ugo Humbert, che sfida nel terzo turno un redivivo David Goffin; sta facendo bene Frances Tiafoe, che si affiderà all’esplosivo servizio – 15 ace nel match di mercoledì – per avere ragione di Alexander Bublik, in una partita che promette scintille. Se Tommy Paul gioca contro Jiry Vesely, sempre una minaccia sull’erba, Cameron Norrie ha ottime speranze di raggiungere gli ottavi di Wimbledon 2022 dando una bella soddisfazione al pubblico di casa, ma dovrà stare attento a Steve Johnson.











© RIPRODUZIONE RISERVATA