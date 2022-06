Diretta Wimbledon 2022/ Sonego Gaston streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2022: SONEGO GASTON NEL SECONDO TURNO

Nella giornata di giovedì 30 giugno per Wimbledon 2022, con inizio dei match alle ore 12:00 di casa nostra, avremo un solo italiano impegnato nei due tornei di singolare: Sonego Gaston è la partita che ci interessa da vicino. Dopo la maratona al quinto set contro Denis Kudla, il nostro Lorenzo Sonego è rimasto l’unico azzurro in queste porzioni del tabellone: siamo nella parte bassa Atp e l’avversario è Hugo Gaston, francese del 2000 che qui a Wimbledon 2022 si è iscritto al doppio con Lorenzo Musetti. A proposito: il carrarino ha perso contro Taylor Fritz ed è già eliminato, al pari di Camila Giorgi (sconfitta inattesa) e Jasmine Paolini, rimontata da Petra Kvitova.

Dunque, un solo italiano nella diretta di Wimbledon 2022; tuttavia ci sono altri motivi di interesse in questa giornata di giovedì, perché si conclude il secondo turno (salvo imprevisti dettati dalla pioggia) e dunque vedremo tanti altri big calcare i campi dell’All England Lawn & Tennis Club di Londra. Per esempio, Rafa Nadal e Iga Swiatek che sono certamente tra i più attesi della giornata. Aspettando che i match prendano il via, proviamo a fare una rapida carrellata sul calendario del giorno provando a scoprire quali siano i match che a Wimbledon 2022 dovremo seguire con particolare attenzione, andando a caccia di potenziali sorprese e upset che ovviamente non sono mancati nei giorni precedenti.

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Wimbledon 2022 abbiamo già detto che oggi torna in campo Rafa Nadal: a caccia dello Slam numero 23, il maiorchino che è ancora in corsa per il Grande Slam di calendario ha lasciato un set a Francisco Cerundolo nel suo esordio, ma tutto sommato si è ben comportato e oggi incrocia la racchetta con Ricardas Berankis. Il lituano è uno di quei giocatori che sull’erba danno il meglio, e lo ha dimostrato battendo nettamente Sam Querrey al primo turno. Iga Swiatek invece arriva dal record di vittorie consecutive nel terzo millennio: con l’affermazione su Jana Fett la numero 1 Wta ha portato il conto a 36 staccando Venus Williams – che a Wimbledon ha trionfato cinque volte – adesso per lei c’è un secondo turno sulla carta abbordabile contro l’olandese Lesley Pattinama Kerkhove.

Tra chi giocherà a Wimbledon 2022 per il secondo turno del giovedì, occhio ovviamente a Stefanos Tsitsipas che affronta Jordan Thompson e sicuramente rischia qualcosa; da non perdere poi il match dal quale uscirebbe il potenziale avversario del greco al terzo turno, vale a dire quello tra Nick Kyrgios, che ha già dovuto giocare un quinto set e rimane una grande attrazione per il talento e le possibilità, e un Filip Krajinovic in grande crescita, anche se il serbo non si trova certamente sulla sua superficie favorita. Vedremo, tra poco a Wimbledon 2022 comincerà una nuova giornata e noi siamo impazienti di scoprire cosa succederà sui campi…











