DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Sonego Nadal video streaming tv: focus sul big-match

Sicuramente nella giornata odierna di Wimbledon 2022 il big match è Kyrgios Tsitsipas. Uno spettacolo, senza mezze misure: il tennis è uno sport meraviglioso anche per questo, perché regala una sfida del genere nel terzo turno di uno Slam e chi perde va a casa. In questi giorni poi l’incrocio assume altri connotati: non è sfuggita infatti la polemica a distanza sul coaching, che è stato ufficialmente autorizzato e che ha diviso i due giocatori. Da una parte Stefanos Tsitsipas, favorevole alla soluzione adottata e che finalmente potrà fare alla luce del sole quello che i detrattori lo accusano di fare negli spogliatoi (sfruttando i toilet break per messaggiarsi con il papà allenatore), dall’altra Nick Kyrgios che è invece decisamente contrario, sostenendo che una delle peculiarità del tennis è quella di essere da solo sul campo e con la necessità di uscire dalle situazioni complesse senza “aiuti”.

Sarà dunque clima bollente nel terzo turno della diretta di Wimbledon 2022; dal punto di vista tecnico e tattico ci aspettiamo un grande match, sia Kyrgios che Tsitsipas – con le debite differenze che sarebbe lungo spiegare – sono in grado di arrivare in fondo allo Slam ma uno di loro oggi interromperà la sua corsa, vedremo dunque chi avrà la meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

Sabato 2 luglio, come sempre alle ore 12.00 di casa nostra (le 11.00 locali), riparte la diretta di Wimbledon 2022, che deve completare il terzo turno del torneo più celebre del mondo per il tennis: il match che ci riguarda da molto vicino è Sonego Nadal, con il torinese che va a caccia di una impresa difficilissima ma che sarebbe memorabile e porterebbe anche l’ingresso nella seconda settimana di Wimbledon, traguardo naturalmente mai banale. Giovedì Lorenzo Sonego ha vinto molto bene in tre set contro il francese Gaston, mentre Rafa Nadal ha forse faticato un pochino più del previsto e ha concesso un set al lituano Berankis, anche se il match di oggi resta difficilissimo per il torinese.

Rafa Nadal insegue il sogno Grande Slam: molto naturalmente dipenderà anche dalle sue condizioni fisiche, ma avendo già vinto sia gli Australian Open sia il Roland Garros possiamo dire che lo spagnolo sia a metà dell’opera e già questo fatto celebra l’ennesima “resurrezione” sportiva del grandissimo campione spagnolo, mentre per Lorenzo Sonego la notizia più positiva è che l’azzurro non avrà niente da perdere contro Nadal e raggiungere gli ottavi come l’anno scorso sarebbe un’impresa da ricordare. Staremo dunque a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Wimbledon 2022…

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 per questo sabato non sarà solo Sonego Nadal: il terzo turno ci regalerà ad esempio una intrigante partita fra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas nella parte bassa del tabellone che già tante sorprese ci ha regalato – purtroppo compresa l’assenza di Matteo Berrettini a causa della positività al Covid – e di conseguenza potrebbe regalare gloria a nomi meno attesi, anche se il vantaggio dovrebbe essere soprattutto per Nadal, che potrebbe vedere in discesa la strada verso una ipotetica finale.

Otto partite sono in programma oggi nella diretta di Wimbledon 2022 anche per completare il terzo turno del tabellone femminile. Una veterana dell’erba inglese come la ceca Petra Kvitova, vincitrice a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, se la dovrà vedere contro la spagnola Paula Badosa che è la testa di serie numero 4 nel big-match odierno per le donne. In campo anche la numero 1 del ranking mondiale WTA, cioè la polacca Iga Świątek, che naturalmente partirà con i favori del pronostico contro la francese Alizé Cornet, infine ricordiamo che la rumena Simona Halep (vincitrice nel 2019) sfiderà l’altra polacca Magdalena Fręch.











