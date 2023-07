DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Alcaraz Rune video streaming tv: due ventenni sugli scudi (oggi mercoledì 12 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: I TESTA A TESTA

Come abbiamo già detto, certamente Alcaraz Rune è la grande sfida nella diretta di Wimbledon 2023 per i quarti di finale di oggi. I due rappresentano davvero la faccia attuale del tennis, due coetanei che recentemente hanno festeggiato il ventesimo compleanno e sono divisi da appena 6 giorni di differenza (Holger Rune è nato prima). A oggi certamente Carlos Alcaraz ha fatto molto di più: 11 titoli in carriera tra cui anche gli Us Open, due volte Madrid e il Miami Open, quest’anno abbiamo già cinque trofei per una stagione che sta diventando straordinaria e potrebbe esserlo ancora di più.

Diretta/ Sinner Safiullin (risultato finale 3-1): per Jannik una storica semifinale a Wimbledon 2023!

Rune invece ha 4 titoli in carriera: nel 2023 ha vinto a Monaco di Baviera – back to back – mentre alla fine dello scorso anno si era preso il primo Masters 1000 a Parigi-Bercy, dopo aver perso la finale di Montecarlo e prima di cadere in quella di Roma. I testa a testa sono al momento pochi: appena due con bilancio in parità, ma potremmo parlare di uno solo perché il primo era andato in scena alle NextGen Finals (2021) e dunque con le regole del Fast4 Tennis – vittoria di Alcaraz per 4-3 4-2 4-0. Nella seconda sfida, i quarti di Parigi-Bercy, Rune aveva vinto per ritiro dell’avversario sul risultato di 6-3 6-6: insomma, diciamo che i due devono ancora giocare un match “vero” fino in fondo, e non vediamo l’ora… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Wimbledon 2023/ Rublev Djokovic streaming video tv: Svitolina in semifinale, Swiatek ko! (11 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Jabeur Kvitova streaming video tv: avanzano Rune e Alcaraz (10 luglio)

WIMBLEDON 2023: SPICCA ALCARAZ RUNE!

Giornata dedicata ai quarti di finale quella che a Wimbledon 2023 vivremo mercoledì 12 luglio: siamo nella parte alta del tabellone Atp e in quella bassa del tabellone Wta, con inizio dei match previsto alle ore 14:00. Andiamo subito a presentare le sfide: nel torneo maschile il big match è certamente Alcaraz Rune, vale a dire un incrocio tra due giocatori della nuova generazione che, sia pure con risultati diversi al momento, stanno iniziando a segnare un’epoca insieme ad altri colleghi (tra cui certamente il nostro Jannik Sinner) che può essere splendida, e pazienza se il numero 1 Carlos Alcaraz ha nel frattempo fatto fuori Matteo Berrettini.

Il quale ha giocato molto bene ma ha potuto poco contro la furia dello spagnolo che, quando è salito di colpi, ha lasciato le briciole all’azzurro. L’altro quarto Atp nella diretta di Wimbledon 2023 è Medvedev Eubanks: chiaramente ci aspettavamo che Daniil Medvedev fosse presente nelle partite di oggi, molto meno quel Chris Eubanks che ha saputo vincere una battaglia in cinque set contro Stefanos Tsitsipas, che a questo punto potremmo iniziare a chiamare eterno incompiuto pur se ha certamente l’età dalla sua parte, e dunque potrà rifarsi. Intanto però bisognerà scoprire quello che succederà nelle partite di oggi, davvero interessanti.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per la diretta di Wimbledon 2023: abbiamo parlato dei match che riguardano il torneo maschile, adesso ci spostiamo su quello femminile. Jabeur Rybakina è la riedizione della finale dello scorso anno: Elena Rybakina aveva vinto in rimonta portando a casa il primo Slam (a sorpresa), oggi è ancora favorita e si è riposata agli ottavi (cinque game prima del ritiro di Beatriz Haddad Maia) ma attenzione a Ons Jabeur, che due giorni fa ha demolito Petra Kvitova, due volte campionessa a Wimbledon, lasciandole la miseria di tre giochi, e ha un appuntamento con il destino dopo aver perso due finali Slam.

L’altro quarto è Keys Sabalenka: una, Madison Keys, sta provando a tornare sui livelli di qualche anno fa (finale agli Us Open) e con una bella rimonta ha fermato la corsa della terribile teenager Mirra Andreeva. L’altra, Aryna Sabalenka, come già al Roland Garros ha la possibilità di scalzare Iga Swiatek prendendosi per la prima volta il numero 1 del ranking Wta. Sarà una sfida non scontata: possiamo facilmente dare alla bielorussa il favore del pronostico, ma poi a parlare sarà il campo e l’erba dell’All England Lawn & Tennis Club potrebbe raccontare una storia diversa. La diretta di Wimbledon 2023 ci aspetta, vedremo cosa succederà tra qualche ora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA