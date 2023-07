Diretta Wimbledon 2023/ Berrettini De Minaur streaming video tv, orario partite (oggi venerdì 7 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: BERRETTINI-DE MINAUR!

La diretta Wimbledon 2023 cerca un relativo ritorno alla normalità: la pioggia che ha imperversato nei primi giorni ha lasciato più tranquilla Londra ieri e quindi la situazione delle partite nel torneo del Grande Slam sull’erba di Wimbledon adesso è meno preoccupante, anche se logicamente c’è ancora qualche ritardo. Ad esempio, il derby del primo turno fra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego è terminato solamente ieri, lo ha vinto il tennista romano che di conseguenza tornerà in campo oggi per il secondo turno contro l’australiano Alex De Minaur, anche se oggi dovremmo essere già al terzo turno.

L’inizio delle partite sarà fissato anche oggi alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali di Londra) per la diretta di Wimbledon 2023, naturalmente seguiremo con una particolare attenzione Matteo Berrettini, che sulla sua amata erba proverà a scacciare i fantasmi di un periodo molto difficile. Londra è molto cara al tennista romano, che ha vinto per ben due volte il prestigioso torneo del Queen’s e soprattutto nel 2021 è stato il primo tennista italiano di sempre a raggiungere la finale di Wimbledon. Naturalmente una partita del primo turno spalmata su tre giorni non è l’ideale, adesso si deve tornare subito in campo contro un rivale ostico come Alex De Minaur, sarà da seguire con la massima attenzione questa partita…

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); inoltre, tutti gli abbonati potranno assistere alle partite del torneo Slam di Wimbledon 2023 anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Detto naturalmente di Berrettini De Minaur, proviamo adesso a fare il punto della situazione sulla diretta Wimbledon 2023. Il ritorno (più o meno) alla normalità è naturalmente una benedizione per tutti, sperando naturalmente che il meteo non crei più difficoltà – qualche scroscio è da mettere in conto a Londra anche in piena estate, ma fondamentale sarà evitare giorni come martedì, quando praticamente si è giocato solamente sui due campi dotati di tetto. Le partite a singhiozzo e i giorni di riposo saltati sono naturalmente una variabile, perché alcuni dei tennisti sono stati più fortunati di altri.

Sperando che tutto vada liscio, ci attendiamo un venerdì da gustare davvero con interesse nella diretta di Wimbledon 2023, perché ci saranno molti incontri di ottimo valore, tra i quali ci permettiamo una doverosa citazione per la sfida fra Novak Djokovic e Stanislas Wawrinka, partita di enorme blasone e ostacolo da non sottovalutare per il serbo. Avranno poi senza ombra di dubbio i favori del pronostico Carlos Alcaraz e Iga Swiatek: lo spagnolo affronta il francese Alexandre Muller, la polacca dovrà vedersela invece con la croata Petra Martic.











