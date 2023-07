Diretta Wimbledon 2023/ Streaming video tv: le partite cominciano! (oggi giovedì 6 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare la parola ai campi per aprire anche oggi la diretta di Wimbledon 2023. Come abbiamo detto, il programma è già stato stravolto e naturalmente quasi nessun tennista può dirsi soddisfatto (al massimo potrebbe valere il vecchio detto sul mal comune mezzo gaudio). Ad esempio, abbiamo citato Lorenzo Musetti, che nel primo turno ha giocato regolarmente e nel secondo non ha dovuto fare i conti con rinvii, recuperi e interruzioni varie, però ha visto slittare la sua partita di un giorno, il che significa fatalmente che pure per lui i tempi di recupero saranno più compressi, se riuscirà ad andare avanti.

D’altronde, se pensiamo alla situazione ad esempio del derby Berrettini Sonego (loro sì davvero sfortunati) è chiaro che in questi giorni si debba fare di necessità virtù, sperando soprattutto che le condizioni meteorologiche a Londra vadano verso un miglioramento stabile. Questo dunque è per sommi capi il quadro di una situazione che è senza ombra di dubbio particolarmente difficile, ma adesso dobbiamo cedere la parola ai campi per la diretta di Wimbledon 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); inoltre, tutti gli abbonati potranno assistere alle partite del torneo Slam di Wimbledon 2023 anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

PROTAGONISTA AZZURRA

Tra le mille difficoltà che hanno finora caratterizzato la diretta di Wimbledon 2023, vogliamo evidenziare il bellissimo risultato ottenuto ieri da Elisabetta Cocciaretto, la tennista italiana nata ad Ancona il 25 gennaio 2001 e ieri vincitrice in due set nella sua partita del primo turno contro la colombiana Osorio. Possiamo già dire che Cocciaretto abbia eguagliato il suo miglior risultato a Wimbledon, dal momento che pure l’anno scorso la marchigiana raggiunse il secondo turno, in quel caso grazie alla vittoria nel derby italiano con Martina Trevisan al primo turno.

Adesso naturalmente si spera che Elisabetta Cocciaretto possa superare un altro gradino e qualificarsi per il terzo turno, come era d’altronde riuscita a fare appena poche settimane fa al Roland Garros, ottenendo il suo miglior risultato negli Slam grazie alle vittorie nei primi due turni – particolarmente significativa fu quella contro Petra Kvitova, perché si trattò del primo successo della carriera per Cocciaretto contro una tennista top 10 nel ranking mondiale Wta. Sicuramente il processo ricrescita prosegua, speriamo che Elisabetta Cocciaretto possa darci altre soddisfazioni già a Londra… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONTINUA LA MINACCIA DELLA PIOGGIA?

La diretta Wimbledon 2023 è tutta una rincorsa in questi giorni tormentati dalla pioggia a Londra, quindi anche oggi, giovedì 6 luglio, si proverà a proporre tantissime partite. Dobbiamo infatti ricordare che la pioggia ha parzialmente disturbato la giornata di lunedì e poi ha invece condizionato in maniera pesantissima il programma di martedì, quando sostanzialmente si è giocato solo sui campi con il tetto, inoltre anche ieri il programma del mercoledì è proseguito a singhiozzo e adesso la situazione comincia a farsi critica. La prima speranza è che il cielo di Londra lasci in pace il torneo più prestigioso del mondo, i Championships sull’erba di Wimbledon che finora hanno visto protagonista appunto soprattutto il tempo, ballerino più del solito anche se questa a Londra non è del tutto una sorpresa pure in piena estate.

Si comincia a giocare alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) e bisognerà fare i conti con le partite lasciate in sospeso dai giorni scorsi, interrotte oppure nemmeno iniziate, nel giorno che sulla carta avrebbe dovuto vedere il completamento del secondo turno. In realtà siamo parecchio più indietro, staremo a vedere quanto inciderà questo aspetto nella diretta di Wimbledon 2023 e sulla corsa dei big verso la conquista del titolo che è naturalmente il più prestigioso del mondo per quanto riguarda il tennis.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Proviamo allora a fare il punto della situazione sulla diretta Wimbledon 2023. Vero che siamo ancora nei primi turni, ma chi ha giocato più o meno regolarmente fino a questo momento ha sicuramente un vantaggio nei confronti di chi ha visto magari spezzate su più giorni le proprie fatiche, con gli impegni del primo turno che sono slittati a quando saremmo dovuti essere già ampiamente al secondo turno.

Risulta anche complicato trarre un bilancio fino a questo momento, ad esempio un giocatore che possiamo considerare piuttosto fortunato è Lorenzo Musetti, che aveva vinto la sua partita d’esordio lunedì in maniera molto agevole, ma poi ha avuto ben tre giorni di stacco a causa dei rinvii a catena, quindi la situazione non è facile da gestire nemmeno per chi, come il toscano, non ha visto spalmate su più giorni o continuamente riprese ed interrotte le proprie partite. La speranza, per la regolarità del torneo, è che il meteo garantisca da qui in poi condizioni migliori, altrimenti il programma dovrà essere fatalmente stravolto in maniera ancora più drastica di quanto fatto finora.











