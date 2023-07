DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Svitolina Vondrousova video streaming tv: Sabalenka vede il numero 1 (13 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: CAMBIA LA NUMERO 1?

Abbiamo già detto che la diretta di Wimbledon 2023 può rappresentare la storia per Aryna Sabalenka: la bielorussa, vincendo la semifinale contro Ons Jabeur, sarebbe infatti certa del numero 1 nel ranking Wta dal prossimo lunedì, quando verranno ufficialmente riscritte le nuove classifiche. Sfiorato il primato al Roland Garros, adesso la Sabalenka è davvero ad un passo dallo scalzare Iga Swiatek: diventerebbe la ventinovesima giocatrice al numero 1 da quando i ranking sono ufficialmente entrati nel mondo del tennis, e per lei sarebbe un grande riconoscimento per una crescita che è stata davvero esponenziale.

Forse è più curioso pensare che la Sabalenka diventerebbe la seconda bielorussa in vetta alla classifica del tennis femminile: prima di lei c’era ovviamente stata Victoria Azarenka, per la prima volta numero 1 nel gennaio 2012 (dopo aver vinto per la prima volta gli Australian Open) e poi ancora nel luglio dello stesso anno, per un totale di 51 settimane. La Azarenka a Wimbledon ha giocato due semifinali consecutive senza mai raggiungere la finale: ora per la sua connazionale Sabalenka potrebbe arrivare il grande momento, riuscire a prendersi tutto nello spazio di tre giorni sarebbe davvero incredibile per lei… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

WIMBLEDON 2023: ECCO LE SEMIFINALI WTA!

Le due semifinali Wta a Wimbledon 2023 si giocano giovedì 13 luglio: per quanto riguarda i due grandi tornei di singolare la giornata di oggi è interamente dedicata al tabellone femminile, e le due sfide sono Svitolina Vondrousova e Jabeur Sabalenka. Soltanto la tunisina Ons Jabeur si conferma rispetto allo scorso anno: era poi stata battuta in finale da Elena Rybakina e ieri ha compiuto la vendetta perfetta, perdendo il primo set al tie break ma rimontando e dominando gli altri due parziali. Dunque fuori la campionessa in carica, come il giorno precedente era stata eliminata la numero 1: Iga Swiatek è caduta per mano di una impressionante Elina Svitolina, che nove mesi dopo la maternità si ritrova in una semifinale Slam come non le capitava da quattro anni.

Una l’aveva giocata qui, l’altra agli Us Open: mai superate e dunque ora per la Svitolina c’è la grande possibilità di raggiungere per la prima volta una finale in un Major, ma questa diretta di Wimbledon 2023 parla decisamente a favore di risultati inediti che potrebbero arrivare perché, per esempio, Ons Jabeur potrebbe diventare la prima africana di sempre a vincere uno Slam e, in termini generali, soltanto Aryna Sabalenka (quest’anno agli Australian Open) ha già trionfato in uno dei grandi tornei. Insomma: non ci resta che scoprire quello che succederà oggi nell’attesissima diretta di Wimbledon 2023, ormai mancano solo poche ore…

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire della diretta di Wimbledon 2023 dedicata alle semifinali femminili? C’è davvero grande incertezza: già di per sé nel tennis Wta è difficile fare un pronostico realmente azzeccato perché, come noto, le variabili sono volatili e le cose possono cambiare non solo di torneo in torneo ma spesso e volentieri anche all’interno del singolo match. In più, qui si affrontano quattro giocatrici che da una parte hanno tutto per arrivare in fondo e coronare il loro sogno di vincere Wimbledon 2023, ma dall’altra per contro hanno dei validi motivi per cui la sconfitta potrebbe anche starci.

Per la Vondrousova si tratta di un discorso generale perché la classifica attuale non la premia e l’erba forse ancora meno, per la Jabeur è l’inconsistenza già palesata una volta che si arriva al momento della verità, per la Svitolina è chiaramente il fatto di essere rimasta ferma a lungo (oltre ad aver partorito) che potrebbe fisicamente presentare il conto, e allora forse la tennista più solida e con meno punti deboli è la Sabalenka, che dopo aver trionfato a Melbourne si è anche psicologicamente sbloccata negli Slam, e ha dimostrato di saper domare anche l’erba. Sarà la bielorussa a trionfare a Wimbledon 2023? Prima bisogna valutare l’esito delle due semifinali…











