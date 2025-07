Diretta Wimbledon 2025, Alcaraz Rublev streaming video tv: orari e risultati live per gli ottavi di finale, ma senza italiani (oggi domenica 6 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2025: VIA AGLI OTTAVI!

Eccoci pronti a seguire le partite della domenica per la diretta Wimbledon 2025. Parliamo quindi ancora un pochino del match teoricamente più stuzzicante di oggi, cioè Alcaraz Rublev, partita che vanta un totale di quattro precedenti che sono al momento in equilibrio, anche se fra le due vittorie di Rublev c’è anche un match di esibizione negli Emirati Arabi Uniti a dicembre 2022. In seguito, l’altro successo del russo è arrivato ai quarti di finale del torneo di Madrid 2024, prendendosi quindi la soddisfazione di eliminare l’idolo di casa nella capitale spagnola.

Le due vittorie di Carlos Alcaraz invece sono arrivate curiosamente arrivate nelle Atp Finals del 2023 e poi del 2024, sempre in due set e sempre nella fase a gironi, ma l’anno scorso in realtà con la delusione di essere stato un successo inutile per Alcaraz, eliminato al pari del russo in favore di Zverev e Ruud. In ogni caso almeno sulla carta sarebbe una sfida equilibrata, anche se sappiamo che sarà Alcaraz ad avere il ruolo di grande favorito: la verità però arriverà come sempre dall’erba di Londra nella diretta Wimbledon 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

WIMBLEDON 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

WIMBLEDON 2025: MIDDLE SUNDAY SENZA ITALIANI

Siamo alla Middle Sunday, oggi domenica 6 luglio per la diretta Wimbledon 2025 cominceranno gli ottavi di finale: per oltre un secolo non si sarebbe giocato, ma questa storica tradizione è stata abolita in ossequio agli interessi in particolare delle televisioni, che non gradivano lo stop dell’attività proprio nel giorno festivo a metà torneo.

Oggi invece si giocherà a partire dalle ore 12.00 italiane, ma senza giocatori del nostro Paese: oggi infatti tocca alle metà dei tabelloni nelle quali tutti i nostri rappresentanti sono usciti presto, per ultimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi, che sono usciti di scena venerdì nel terzo turno.

Le sorprese non sono mancate, ad esempio nelle quattro partite maschili che oggi caratterizzeranno la diretta Wimbledon 2025 avremo solamente quattro teste di serie e altrettanti giocatori che invece ad inizio torneo non erano fra i 32 più forti, tra le vittime più illustri possiamo citare Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Ecco allora che c’è sicuramente una partita che spiccherà decisamente su tutte le altre, cioè quella che metterà di fronte il detentore del titolo Carlos Alcaraz con il russo Andrej Rublev, che non sta vivendo il momento migliore della sua carriera ma resta un giocatore di livello molto alto e numero 14 del seeding.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Altro giocatore di alto livello nella diretta Wimbledon 2025 sarà la testa di serie numero 5 Taylor Fritz, che affronterà l’australiano Jordan Thompson, colui che venerdì ha sconfitto Darderi. La corsa di Bellucci invece è terminata contro il redivivo padrone di casa britannico Cameron Norrie, che affronterà il cileno Nicolas Jarry, altro tennista di buon livello che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo difficile. Infine, per completare il discorso in campo maschile ecco il match fra il russo Karen Khachanov e il polacco Kamil Majchrzak, alla migliore prestazione in carriera in uno Slam.

In campo femminile possiamo fare discorsi molto simili: c’è una stella che sicuramente spicca nella diretta Wimbledon 2025 oggi ed è la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, la bielorussa che oggi affronterà la belga Elise Mertens nel confronto certamente più interessante in questa metà del tabellone femminile. Sfida fra due teste di serie anche nel match fra la statunitense Amanda Anisimova e la ceca Linda Nosková, mentre le altre due partite sono decisamente più a sorpresa. Un nome comunque noto è quello della russa Anastasia Pavlyuchenkova, che affronterà la padrona di casa Sonay Kartal; infine, non doveva nemmeno essere nel tabellone principale la lucky loser argentina Solana Sierra, che si gioca un sogno con la veterana tedesca Laura Siegemund.