Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei due match validi per i quarti di finale Wta, oggi mercoledì 9 luglio.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: DUE QUARTI DI FINALE INTRIGANTI!

Mercoledì 9 luglio la diretta Wimbledon 2025 ci fa vivere una grande giornata per quanto riguarda gli italiani; tuttavia, come giusto che sia, Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno uno spazio dedicato e dunque in queste righe parliamo in particolar modo dei due quarti femminili nella parte bassa del tabellone.

Si tratta di due sfide assolutamente intriganti: Andreeva Bencic ci presenta due giocatrici che hanno avuto un’evoluzione molto simile, separate da 10 anni di età ma con la svizzera Belinda Bencic che ha avuto un’ascesa devastante ai suoi primi passi nel circuito Wta, prima di pagare dazio a una schiena dolorante e fermarsi anche per la maternità.

Mirra Andreeva invece, con la schiacciante vittoria su Emma Navarro, è diventata la più giovane giocatrice ai quarti di Wimbledon dal 2007: aveva circa due mesi quando Nicole Vaidisova batteva la numero 4 del seeding Amelie Mauresmo prima di cadere contro Ana Ivanovic e fermare la sua impetuosa corsa.

L’augurio per la Andreeva è che la sua carriera sia più ricca di successi e più longeva rispetto a quella della ceca, che si è ritirata a soli 27 anni; intanto però la diretta Wimbledon 2025 avrà un altro match femminile e dobbiamo andare a presentarlo. 8

COME SEGUIRE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete essere abbonati alla tv satellitare per la diretta Wimbledon 2025, disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis così come in diretta streaming video grazie a Sky Go, affiancato da Now Tv.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: A CACCIA DELLA SEMIFINALE

Nella diretta Wimbledon 2025 abbiamo anche Swiatek Samsonova: la polacca Iga Swiatek è arrivata ai Championships con la testa di serie numero 8, frutto di un calo vistoso dopo due anni di dominio, ma sta provando a scalare nuovamente il ranking e intanto ha già pareggiato il miglior risultato centrato a Wimbledon, i quarti di due anni fa, con la forte possibilità di centrare l’unica semifinale Slam che le manca. La Swiatek è certamente favorita avendo già vinto cinque Major, ma dovrà stare attenta perché nell’ultimo periodo ha sempre mancato il bersaglio grosso, per esempio a Bad Homburg perdendo la finale contro Jessica Pegula.

La sua avversaria è Liudmila Samsonova, che a 26 anni centra il primo quarto di finale Slam: possiamo dire, con le dovute proporzioni, che anche in questo caso avremo un po’ di Italia in campo perché la russa ha vissuto nel nostro Paese dalla nascita fino ai 18 anni, quando le è stata negata la richiesta di passaporto. A quel punto ha scelto la sua patria di origine, anche forzata: che sia un rimpianto o meno, per lei questo risultato arrivato a Londra è ottimo e adesso la Samsonova proverà anche a fare il passo ulteriore, battendo una big del tennis mondiale e regalandosi anche la prima semifinale in un Major.