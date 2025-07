Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che sono validi per il secondo turno dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: TORNANO BELLUCCI E DARDERI!

Entriamo nel secondo turno con la diretta Wimbledon 2025: è mercoledì 2 luglio e come sempre si parte alle ore 12:00 di casa nostra, sarà una giornata utile a riproporci alcuni italiani che sono usciti vittoriosi dal loro esordio, e andiamo a vedere allora di chi si tratta.

Torna in campo Mattia Bellucci, che ha convinto lunedì ma che ora sarà chiamato a cambiare marcia: l’avversario del mancino di Busto Arsizio sarà infatti Jiri Lehecka, ceco in rapida crescita e che sull’erba dà la sensazione di poter fare grandi cose, dunque sarà un match decisamente complesso per l’azzurro.

Più agevole invece il compito che attende Luciano Darderi, perché il ranking non mente: l’italo-argentino è numero 59 Atp, Arthur Fery invece numero 461 e la differenza è netta, anche se Luciano dovrà stare molto attento.

Il motivo risiede nel fatto che Fery, classe 2002, al primo turno ha eliminato Alexey Popyrin; in più giocherà davanti al pubblico di casa e dunque potrebbe stupire. Staremo a vedere se sarà effettivamente così nella diretta Wimbledon 2025, noi naturalmente abbiamo la speranza che Bellucci e Darderi si qualifichino per il terzo turno.

COME VEDERE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Consueto appuntamento in tv con la diretta Wimbledon 2025: gli abbonati potranno seguire i match sui canali di Sky Sport o in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: I BIG IN CAMPO OGGI

Parlando ancora della diretta Wimbledon 2025, dopo aver detto che oggi giocherà anche Jasmine Paolini che ha un capitolo dedicato, dobbiamo dire che ci sono dei big che osserveremo con attenzione. Su tutti Carlos Alcaraz, dopo la soffertissima vittoria contro un Fabio Fognini da urlo: il vincitore delle ultime due edizioni dei Championships l’ha sfangata lunedì e oggi torna a giocare un match sulla carta più abbordabile, contro il britannico Oliver Tarvet che addirittura è numero 733 del ranking Atp, e dunque in caso di sconfitta dello spagnolo sarebbe un avvenimento epocale.

Tornerà a giocare anche Joao Fonseca, sempre atteso al grande salto di qualità per andare davvero a giocarsi i grandi tornei, un salto che fino a questo momento il classe 2006 non è riuscito a compiere: il brasiliano incrocia la racchetta con Jenson Brooksby e sicuramente può rischiare qualcosa, mentre purtroppo fa male non vedere oggi Matteo Berrettini che dopo il ko contro Kamil Majchrzak ha parlato anche della possibilità di prendersi una pausa o addirittura ritirarsi, purtroppo la sconfitta del romano è stata sorprendente al pari di quelle toccate a Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.