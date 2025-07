Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che venerdì 4 luglio si giocano per il terzo turno.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: ANCORA ITALIA A LONDRA!

Sarà un terzo turno intrigante quello per la diretta Wimbledon 2025: venerdì 4 luglio siamo in campo come sempre dalle ore 12:00 e l’Italia continua a sperare con i suoi protagonisti, che oggi proveranno a timbrare l’ingresso nella seconda settimana con la qualificazione agli ottavi.

La copertina idealmente se la prende Mattia Bellucci, ed è giusto così: il bustocco è riuscito a battere un avversario tostissimo come Jiri Lehecka, e adesso il suo Wimbledon 2025 continua con la sfida tutta mancina contro uno dei padroni di casa, quel Cameron Norrie lontano dai suoi migliori risultati.

Il britannico aveva avuto un grande anno quando aveva vinto Indian Wells ed era arrivato alle Atp Finals, ma chiaramente è passato del tempo; Bellucci potrebbe realmente fare il colpo anche se dovrà giocare contro un pubblico a favore del rivale.

Per Luciano Darderi invece il problema sarà quello di avere la meglio su un Jordan Thompson che sull’erba ha qualcosa in più, ma tutto sommato anche l’italo-argentino per come sta giocando può avere pensieri di ottavi di finale nella diretta Wimbledon 2025.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025

Per la diretta Wimbledon 2025 saremo come sempre sui canali della televisione satellitare – principalmente Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – con possibilità di diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: TERZO TURNO DI FUOCO

Avvicinandoci alla diretta Wimbledon 2025 possiamo citare un terzo turno di fuoco, sia in campo maschile che femminile. Tra gli uomini torna in campo Carlos Alcaraz, che dopo il grande spavento avuto contro Fabio Fognini è tornato a fare il rullo compressore e ha rimesso le cose a posto, per dirla così. Per di più la moria di teste di serie nella parte bassa del tabellone gli ha aperto un’autostrada verso la terza finale consecutiva; attenzione però a Joao Fonseca, giocatore che in questo Wimbledon 2025 cerca finalmente la sua consacrazione.

Più giovane a raggiungere il terzo turno a Londra dal 2011, il brasiliano adesso incrocia la racchetta con Nicolas Jarry: il cileno è sicuramente più competitivo sulla terra, ma intanto al primo turno ha fatto fuori Holger Rune ed è un grande risultato per un giocatore arrivato dalle qualificazioni, in qualche modo ha impressionato anche il 3-0 rifilato a Learner Tien. Tra le donne invece gioca la numero 1 Aryna Sabalenka e il suo è un match tutto da vivere, perché sarà contro Emma Raducanu che, come già dicevamo, è la grande speranza britannica e attenzione, ha già eliminato Marketa Vondrousova che Wimbledon lo aveva vinto due anni fa.