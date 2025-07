Diretta Wimbledon 2025, Cobolli Mensik streaming video tv: orari e risultati live per il terzo turno, giocano anche Sonego e Cocciaretto (oggi 5 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2025: VIA ALLE PARTITE!

Comincia anche oggi – rischio pioggia permettendo – la diretta Wimbledon 2025, Flavio Cobolli contro Jakub Mensik vivrà una partita che è inedita nel circuito maggiore, c’è un solo precedente in un Challenger a Helsinki due anni fa sul cemento, partita vinta in due set dal ceco. Non c’è moltissimo da dire sui precedenti nemmeno per quanto riguarda Lorenzo Sonego contro Brandon Nakashima, anche se in questo caso il match è più recente e valido per l’Atp Tour: era il 30 dicembre scorso nei sedicesimi di finale di Hong Kong e il piemontese riuscì ad imporsi in due set contro il tennista statunitense di evidenti origini giapponesi.

Diretta Wimbledon 2025/ Alcaraz Struff streaming video tv: eliminato anche Luciano Darderi! (oggi 4 luglio)

Infine, c’è un solo precedente anche per Elisabetta Cocciaretto contro Belinda Bencic: era il primo turno di Roma 2022 e l’avventura della padrona di casa azzurra finì immediatamente a causa della sconfitta in due set contro l’olimpionica svizzera. Per tutti gli italiani quindi la diretta Wimbledon 2025 offrirà oggi il secondo atto contro i rispettivi rivali: parola ai campi di Londra per scoprire che cosa succederà! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sinner Vukic (risultato finale 3-0), Jannik si qualifica al 3 turno! (Wimbledon 2025, oggi 3 luglio)

WIMBLEDON 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La copertura per la diretta Wimbledon 2025 in tv è garantita agli abbonati di Sky Sport in esclusiva, quindi serve abbonarsi anche per la diretta streaming video tramite Sky Go oppure Now Tv.

SABATO INTENSO PER IL TERZO TURNO

Ancora protagonista il terzo turno nella diretta Wimbledon 2025, sempre con inizio delle partite alle ore 12.00 italiane sull’erba di Londra: oggi sabato 5 luglio ci attende un programma davvero ricco, anche per i colori italiani, con quattro nostri giocatori in lizza, tra cui Jannik Sinner che meriterà naturalmente un discorso a parte.

DIRETTA WIMBLEDON 2025/ Sonego Basilashvili video streaming tv: Djokovic show, avanza Darderi (oggi 3 luglio)

Adesso allora ci concentriamo soprattutto su Cobolli Mensik, una delle partite certamente più interessanti nel terzo turno della diretta Wimbledon 2025, anche perché non sono molti gli incroci nei quali entrambi i giocatori sono testa di serie, considerato il “terremoto” dei primi due turni. Flavio Cobolli invece ha fatto tutto per bene, non lasciando per strada nemmeno un set fino a questo momento.

Certo l’azzurro ha avuto bisogno di un tie-break sia nel primo sia nel secondo turno, ma globalmente sono state vittorie nette, sebbene contro un qualificato e una wild-card. Adesso quindi il livello si alzerà decisamente, perché sulla strada di Cobolli arriva la testa di serie numero 15, il ceco Jakub Mensik.

Parliamo del talento classe 2005 che in primavera ha impressionato tutti vincendo il Miami Open, finora Mensik ha concesso un set in entrambe le partite precedenti ma sicuramente è uno dei giocatori più interessanti per il futuro e allora Cobolli Mensik sarà sicuramente una delle partite più stuzzicanti del giorno per la diretta Wimbledon 2025.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: ECCO TUTTE LE PARTITE DEGLI ITALIANI

Abbiamo accennato a Jannik Sinner e presentato la partita di Flavio Cobolli, ma per la diretta Wimbledon 2025 scenderà in campo oggi anche Lorenzo Sonego. Il piemontese ha debuttato vincendo con il portoghese Faria e nel secondo turno ha vendicato Musetti eliminando il georgiano Basilashvili, un cammino quindi già positivo che adesso lo vedrà impegnato nel match Sonego Nakashima contro la testa di serie numero 29 del seeding dello Slam di Londra, cioè appunto lo statunitense Brandon Nakashima. Nel mirino ci sono gli ottavi per eguagliare il 2021, sarà possibile per l’azzurro?

Infine non dobbiamo dimenticare il torneo femminile nella diretta Wimbledon 2025, a maggior ragione perché ci attende oggi Cocciaretto Bencic, la partita dell’azzurra contro la svizzera che fu campionessa olimpica a Tokyo. Rivale ostica ma non impossibile per Elisabetta Cocciaretto, che sta vivendo giorni meravigliosi: pazzesca la vittoria in due set al primo turno contro la numero 3 Jessica Pegula, ma molto significativa anche la conferma al secondo turno lasciando appena quattro game a Katie Volynets. Si può sognare ancora più in grande?