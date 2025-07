Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che giovedì 3 luglio si giocano per il secondo turno dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: RIECCO COBOLLI, BRONZETTI E COCCIARETTO!

Per la diretta Wimbledon 2025 vivremo oggi, giovedì 3 luglio, un’altra giornata di grandi emozioni: sono quattro gli italiani che affrontano il secondo turno dello Slam di Londra, come sempre di Jannik Sinner parleremo a parte anticipando che sfiderà l’australiano Aleksandar Vukic.

Nella parte alta del tabellone maschile torna a giocare anche Flavio Cobolli, che ha avuto un esordio assolutamente agevole nonostante il caldo lamentato presso l’abitazione scelta per i Championships, come ha rivelato in conferenza stampa: il suo avversario è Jack Pinnington Jones. Best ranking di 281 Atp raggiunto giusto lunedì, al primo turno il 2003 britannico ha eliminato Tomas Martin Etcheverry in tre set: attenzione dunque.

Nel tabellone femminile le attenzioni sono su Elisabetta Cocciaretto, che dopo la straordinaria vittoria contro Jessica Pegula ha un’altra statunitense, ma più abbordabile, in Katie Volynets e dovrà essere brava a mantenere la stessa intensità, cosa non scontata.

Sfida tostissima per Lucia Bronzetti, che oggi nella diretta Wimbledon 2025 se la deve vedere con Mirra Andreeva e certamente non parte favorita contro una Top 10 che può anche diventare numero 1, anche se la romagnola ha il dovere di provarci.

COME SEGUIRE LA DIRETTA WIMBLEDON 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Wimbledon 2025 sarà come sempre disponibile sui canali di Sky Sport, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA WIMBLEDON 2025: DA DJOKOVIC A DRAPER

La diretta Wimbledon 2025 ci consegna oggi alcuni big che dovranno stare attenti a non incappare nella moria di teste di serie che ha già colpito lo Slam: fuori Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev dal torneo maschile, soprattutto la già citata Pegula e Coco Gauff da quello femminile. Ovviamente questo ha spalancato tante possibilità: Novak Djokovic punta l’ennesima finale a Londra e oggi se la vede con uno dei padroni di casa, quel Daniel Evans che non è mai riuscito a imporsi come quel giocatore che mostrava di essere.

A proposito di britannici, la grande speranza è Jack Draper che ha tutte le armi per diventare un nuovo Andy Murray, per così dire, e magari anche con più Major in bacheca: per adesso il suo secondo turno lo vede incrociare Marin Cilic, grande veterano che a Wimbledon ha anche giocato una finale. Tra le donne, da tenere d’occhio Iga Swiatek, non in un periodo di forma straordinario: la polacca però deve essere considerata una candidata al titolo e oggi se la vedrà con Cathy McNally, per Elena Rybakina invece la rivale sarà un’altra “nobile decaduta” come Maria Sakkari, a proposito di promesse non mantenute.